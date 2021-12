Madagascar: Président Andry Rajoelina - " L'Etat importera d'autres vaches laitières et petits ruminants "

Augmenter le taux de consommation de protéines en cinq ans. Soit de l'ordre de 15 kg par an, par habitant pour les viandes bovine, porcine, de poulet et les produits de mer ; ainsi que de 25 litres de lait, par an par habitant.

Telle est la vision évoquée par le secteur privé à l'issue du colloque national de l'élevage, organisé trois jours durant par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, au CCI Ivato.Des recommandations ont été émises par tous les acteurs concernés, pour ce faire, lors de cette concertation nationale, en vue de redynamiser le secteur de l'élevage à Madagascar. À Àtitre d'illustration, " il faut produire au moins un million de tonnes de provendes par an. Ce qui implique la production locale de 500 000 tonnes de maïs. Une exploitation agricole sur une superficie de 330.000 Ha , n'est pas en reste ", a soulevé Rivo Andriamanalina, le président de la commission agriculture et élevage du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM).

Consommer des produits locaux. En outre, il a enchaîné qu'il faut consommer des produits locaux au lieu d'en importer en améliorant le pouvoir d'achat de la population. " Dans le cadre de la mise en œuvre des projets étatiques comme les cantines scolaires et le " vary mora " ainsi que des actions sociales de l'UNICEF et du PAM, les produits agricoles et de l'élevage sur place, devront être consommés ", selon toujours ses dires.

Pour sa part, la présidente du " Tranoben'ny Tantsaha " de Madagascar, Angeline Razafimbololona, a rapporté les contraintes au développement des activités des éleveurs comme le problème foncier, les paperasses concernant les transactions et la circulation des bovidés et l'accès au financement. Le problème de débouché n'est pas en reste. Quant à la représentante des partenaires techniques et financiers, Marcelle Ayo, de la SFI de la Banque mondiale, elle a évoqué l'importance de l'identification, de la traçabilité et de la reconstitution des cheptels d'élevage, outre l'intégration des chaînes de valeur.

Mise en place d'un " Valabe ". Conscient de toutes ces contraintes identifiées par les différents acteurs concernés au nombre de 350 personnes, lors de ce colloque national, le président pde la République Andry Rajoelina a réitéré son engagement vis-à-vis de ce secteur qui contribuera à la réalisation de quatre de ses velirano"v". Il s'agit des emplois décents pour tous (n°06), de l'industrialisation de Madagascar (n°07), de l'autosuffisance alimentaire (n°09), et de l'autonomisation et de la responsabilisation des territoires (n°12).

En outre, le chef de l'Etat a annoncé que deux cargaisons de vaches laitières et des petits ruminants seront prochainement importées. " Ils seront distribués aux éleveurs dans le cadre du projet Titre Vert. Nous allons en même temps mettre en place un " valabe " ou ranch pour redynamiser l'élevage bovin. Le site sera sécurisé par les éléments des sforcess de l'ordre. L'Etat apportera également un soutien aux éleveurs en cherchant toutes les solutions afférentes à ces contraintes identifiées. Par ailleurs, uncolloque d'une plus grande envergure sera organisé en mai 2022 ", a promis le président Andry Rajoelina.