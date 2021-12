Madagascar: Basket - Election - Mika Ramaroson brigue un dernier mandat

Jean Michel Ramaroson a été réélu, à l'unanimité des ligues régionales hier, pour un quatrième mandat à la tête de la Fédération malagasy de basket-ball (FMBB).

Totale confiance ou confiance totale, c'est selon. Mika Ramaroson a brigué un quatrième et dernier mandat à la présidence de la FMBB, hier, lors de l'assemblée générale élective de la fédération organisée au CEMES Soanierana. Les 21 ligues participantes aux élections ont voté à l'unanimité le président sortant, unique candidat pour sa propre succession. Seule la ligue d'Analamanga n'a pas pu participer à l' AG et au scrutin. Un vrai plébiscite pour Mika qui dirigera la fédération jusqu'en 2025. "

Ce sera mon dernier mandat en concertation avec les instances internationales et surtout avec la sollicitation sur le plan national ", a souligné, Mika Ramaroson. Ancien joueur et sociétaire de l'équipe nationale, puis Manager Général de la FMBB, il a été propulsé à la tête de la fédération en 2010. De par son management, il a gravi tous les échelons en intégrant la FIBA Afrique puis ceux de la FIBA Monde. Une grande première pour un malgache de faire partie du gotha du basket mondial. Beaucoup de changements et de réalisations ont été effectués depuis, et ce mandat quadriennal est la continuité des actions déjà entreprises. Et pour continuer sur cette lancée, le comité directeur reste inchangé en plus des présidents de commission dont des anciens, des nouveaux et des revenants.

Organisation Afrobasket U18. Depuis son élection à la tête de la FMBB, Madagascar a été hôte de cinq Championnats d'Afrique plus connus sous le nom de l'Afrobasket. Il s'agit de l'Afrobasket Women en 2009, Men en 2011, U16 garçons en 2013, U18 garçons en 2014 et U16 filles en 2015. " Du 22 au 31 juillet 2022, Madagascar est candidat pour abriter la compétition pour les U18 avec une demande déjà envoyée à la FIBA.

Espérons que la pandémie de Covid-19 ne gâchera pas ce projet. Nous avons une belle génération de joueurs et c'est l'occasion pour faire valoir le talent des jeunes ", a continué le président. Deux regroupements pour cette joute continentale ont été déjà fixés par la fédération du 10 au 22 avril et du 1er juillet jusqu'à la fin de la compétition. Les calendriers et les sites des compétitions nationales organisées de manière périodique du critérium U12 aux vétérans ont été entérinés, hier. Le championnat national N1A.