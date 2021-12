Cote d'Ivoire: Promotion du tourisme - Un forum pour réinventer la destination RCI

Plusieurs professionnels et acteurs de l'écosystème touristique en Côte d'Ivoire, ont pris part, du 08 au 11 décembre, à l'hôtel Président de Yamoussoukro, à un forum dénommé " Côte d'ivoire destination touristique ". Initiée par Côte d'Ivoire Tourisme, ce forum avait pour but de favoriser l'éclosion d'une véritable synergie entre les acteurs de l'écosystème touristique national pour un développement durable des activités.

A la cérémonie d'ouverture, le Directeur Général de Côte d'Ivoire Tourisme, Mme Malékah Mourad-Condé, a appelé de tous ses vœux la réinvention de la destination Côte d'Ivoire qui passe, selon elle, nécessairement par une étude pluridisciplinaire et monographique du Tourisme, l'engagement des acteurs et populations dans la construction de l'image de marque d'une destination d'hospitalité, accueillante, inspirante et conviviale.

Elle a indiqué que la réinvention de la destination touristique Côte d'Ivoire, fortement éprouvée par l'irruption de la pandémie de COVID 19, peut être une opportunité pour une relance durable, responsable et équitable de l'économie touristique. Tout en invitant les professionnels et acteurs de l'écosystème touristique à mettre le cap sur 2022, elle a demandé à tous les acteurs de passer désormais de la résilience passive à la résilience proactive. " L'opportunité pour une relance durable, responsable et équitable de l'économie touristique doit commencer maintenant avec la tenue de ce forum ", a-t-elle lancé.

Avant d'ajouter : " A cet effet, la définition d'une nouvelle identité visuelle et le développement d'une nouvelle stratégie Marketing et Communication sont attendus ". La Directrice générale de Côte d'Ivoire tourisme a aussi recommandé l'exploitation du potentiel touristique domestique, l'accélération de la digitalisation et la valorisation du capital humain.

"Je vous invite à activer votre imagination, à mutualiser vos ressources et intelligences pour faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique harmonieuse. Nous devons sortir de la folklorisation de notre secteur et dynamiser notre activité à travers notre génie afin de donner toute sa place et toute son importance au Tourisme. Ce forum doit sonner le réveil réel et effectif de notre secteur et jeter les bases du Tourisme de l'après que nous appelons de tous nos vœux", a-t-elle poursuivi.