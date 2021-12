Cote d'Ivoire: Voie Cité Sir-Carrefour Chu d'Angré - Amedé Kouakou ouvre officiellement l'infrastructure

Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou, a procédé, le 10 décembre, à l'ouverture officielle de la voie reliant la Cité Sir au carrefour Chu d'Angré.

La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables des sociétés qui ont participé à la réalisation des travaux, notamment le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier (maître d'ouvrage), l'Agence de gestion des routes, Ageroute, (maître d'ouvrage délégué) et le Bureau national d'études techniques et de développement (maître d'œuvre), Bnetd.

Long d'environ 4,6 km, ce tronçon a pour objectif de résoudre le problème d'embouteillage et de permettre aux riverains d'accéder facilement à leurs lieux de travail, dans les meilleures conditions. Également, d'avoir accès au Chu d'Angré, en cas d'urgence.

Démarrés en 2018, ces travaux vont permettre, entre autres l'aménagement et le bitumage en deux fois deux voies, la construction des ouvrages de drainage (caniveaux, dalots et buses), la construction d'ouvrages d'art et l'extension du réseau d'éclairage public. Le tout pour une enveloppe estimée à 16 105 333 215 FCfa

Le ministre, en procédant à la coupure du ruban, s'est félicité de la qualité des travaux. " Aujourd'hui, nous avons des soucis de congestion du trafic à l'intérieur de la ville d'Abidjan. Le Président de la République, Alassane Ouattara, nous a demandé de faciliter la circulation à l'intérieur de la ville. Nous sommes très heureux d'ouvrir cette voie très attendue par les populations. Elle va permettre de fluidifier la circulation à l'intérieur de la commune de Cocody ", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter que ce tronçon va permettre aux usagers qui viennent de Bingerville-Angré, de parcourir juste 6 km afin de rallier leur destination, au lieu de faire le grand tour par le boulevard Mitterrand avec son corolaire d'embouteillages.

Toutefois, l'émissaire du gouvernement a invité les populations à faire confiance au Président de la République. Car, dit-il, sa vision est d'apporter le développement aux Ivoiriens.

La réalisation de cette route, qui est un projet de l'État de Côte d'Ivoire, vise à aménager des infrastructures susceptibles de répondre aux besoins des populations des nouveaux quartiers et ces environs de la ville d'Abidjan, notamment dans la zone de Bingerville.

Le financement de ce projet est assuré par le fonds d'entretien routier.