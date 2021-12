Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Alpha Blondy fait Ambassadeur

À l'instar de plusieurs pays du monde, la Côte d'Ivoire a célébré, les 8, 9, et 10 décembre 2021, la journée internationale de la lutte contre la corruption. Ce fut une occasion pour le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance du Renforcement des Capacités et de la lutte contre la Corruption, le ministre Zoro Bi de nommer l'artiste international, seydou Koné plus connu sous le nom d'Alpha Blondy ,en qualité d'ambassadeur.

Il est désormais chargé de faire la promotion de la bonne gouvernance partout où besoin se fera sentir. Heureux de porter désormais l'étendard de la bonne gouvernance, le célèbre reggeman a invité les populations ivoiriennes à s'attacher à la démocratie et non à la kleptocratie. " Nos pays africains arrêtent d'être des pays mendiants qui tendent la main. On peut se passer de l'aide et avoir un peu de dignité ", a-t-il déclaré devant l'assemblée, tout en pointant du doigt les élites des différents pays africains d'être à 90 % les responsables de cette pandémie économique que vit ce vieux continent.

Puis d'ajouter, que si les Africains veulent être respectés, il faut que ceux qui sont à la tête des états soient respectés.Pour rappel, la volonté du gouvernement d'engager des actions pour assainir la Côte d'Ivoire a permis de mettre en place l'opération coup de poing. Une série d'actions que le ministre Épiphane Zoro Bi Ballo, avait menées au sein des services publics.