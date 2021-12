Cote d'Ivoire: Coopération multilatérale - Le Pnud équipe des structures publiques et privée à hauteur de 1,5 milliard de Fcfa

Le don a été officiellement réceptionné le 10 décembre par une délégation gouvernementale conduite par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba.

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a procédé le 10 décembre 2021 à son entrepôt situé au Pk 28, à la remise officielle de matériels et d'équipements d'environ 1,5 milliards de Fcfa, au cours d'une cérémonie présidée par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, représentant le Premier ministre. Le don est composé notamment de 3 véhicules de type 4x4 double cabine, de 250 motos, de 10 ambulances, de 10 tracteurs agricoles, de 300 vélos électriques, de 2500 lampes solaires, de 400 ordinateurs et imprimantes et de 30 laptops. Mais également 300 tablettes remis il y a une dizaine de jours au Conseil national de sécurité pour appuyer la stratégie vaccinale du gouvernement contre la Covid-19 et de 15 drones et autres articles divers.

C'est entourée des ministres Koffi N'Guessan chargé de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage et Jean Luc Assi en charge de l'Environnement et du Développement durable, que Nialé Kaba a exprimé la gratitude du gouvernement et de son Chef. D'autant plus que " le Pnud adresse à travers ces dons, des préoccupations qui sont au cœur du programme de société du Président de la République, SEM Alassane Ouattara. L'environnement, les capacités institutionnelles de l'éducation, la cohésion sociale, le développement local, ... ", a-t-elle fait savoir.

Puisque les équipements et matériels sont destinés à la gestion durable des ressources naturelles et lutte contre le changement climatique, au projet de soutien à l'innovation entrepreneuriale et de création d'emploi pour l'inclusion socioéconomique des jeunes. Six Conseils régionaux (Kabadougou, Tchologo, Cavally, Bounkani, San Pedro et Tonkpi) et le ministère du Plan et du Développement figurent parmi les bénéficiaires.

Pour sa part, Koffi N'Guessan, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a promis que les équipements dont bénéficie son département serviront effectivement à la mise en place des Centres d'innovations annoncés comme prévu. Il a aussi promis que tout sera en œuvre pour la maintenance desdits équipements.

Quant à Carol Flore-Snereczniak, représentante résidente du Pnud, elle a réitéré l'engagement de son institution aux côtés du gouvernement conformément aux activités prévues par le le programme de coopération avec le gouvernement. " L'année 2022 s'annonce toute aussi chargée avec le démarrage d'un nouveau cycle de projets et programmes qui récemment ont fait l'objet d'un examen en vue de leur approbation. 2022 verra également la tenue de la Cop 15 sur la désertification accueillie par la Côte d'Ivoire et possiblement la 4e édition de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique (Ciea) ", a-t-elle expliqué.

Au dire de Carol Flore-Snereczniak, le Pnud reste mobilisé pour des interventions en faveur de la gouvernance inclusive, de l'État de droit et la qualité des institutions, de la croissance inclusive, de la résilience et la réduction des inégalités. Mais également en faveur de la gestion durable des ressources naturelles et l'adaptation au changement climatique.

C'est par la voix de Bamoudien Traoré, vice-président du Conseil régional du Tchologo que les collectivités territoriales bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements au Pnud.