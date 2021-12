Cote d'Ivoire: Acquisition d'un simulateur de vol - La RCI renforce la capacité opérationnelle de l'armée de l'air

Le général de corps d'armée Lassina Doumbia a inauguré le premier simulateur de vol de type ALX-103 à usage militaire, le vendredi 10 décembre, à l'Académie des métiers de l'Air d'Abidjan-Port-Bouët.

Grosse fierté pour l'armée de l'air. La Côte d'Ivoire est devenue depuis hier, officiellement, le premier pays africain à se doter d'un simulateur de vol dans un cadre militaire. Hormis le Nigeria et l'Afrique du Sud qui, eux, en possèdent dans un cadre d'école d'aviation civile.

La possession de ce simulateur moderne cadre avec la dynamique de montée en puissance de l'armée de l'air. Aussi, traduit-elle la volonté du gouvernement de renforcer les capacités de l'armée de l'air.

À en croire le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérienne, Koffi N'Guessan Alfred, ce simulateur servira également à la requalification annuelle des pilotes ivoiriens ainsi qu'à la sélection en vol des nouveaux élèves-pilotes.

" Il convient également de noter que le simulateur ALX-103 est paramétré pour recréer les conditions de vol de plusieurs classes d'avions partant du petit avion monomoteur au jet moyen de type Airbus A 320 en passant par les bimoteurs de type Beechcraft king air ", a précisé le général de brigade aérienne. Et de se féliciter en ces termes : " l'armée de l'air devient ainsi le centre névralgique de la plateforme aéroportuaire en termes de formation au pilotage ".

Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a, pour sa part, indiqué que l'acquisition de cet appareil robuste militaire est de permettre à l'armée de l'air d'être autonome en matière de formation de ses pilotes. Ajoutant que cela permettra aux aviateurs ivoiriens d'être aguerris.

" Cette montée en puissance de l'armée de l'air sera continue et soutenue, tant l'aviation a montré toute son importance dans le combat quasi quotidien face aux groupes armés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major général de l'armée a annoncé l'achat de futurs aéronefs qui seront mis en œuvre par des pilotes perfectionnés sur place ", a ajouté le général de corps d'armée, Lassina Doumbia.

Quant au Président directeur général de Africat group, partenaire du ministère de la Défense, Alexandre Haloin, cet équipement, intégré dans un bâtiment dédié, est un simulateur innovant qui est composé de plusieurs modèles de vols tous opérés par l'Armée de l'air.

" Il est qualifiable Easa et Faa. Ce projet vise à l'amélioration des capacités opérationnelles des pilotes et des élèves pilotes de l'Armée de l'air. Le simulateur permettra aux pilotes de maintenir leurs compétences et aux futurs élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation en Côte d'Ivoire ", a-t-il noté.

Pour lui, cet outil stratégique permettra une optimisation financière indéniable sur le coût d'exploitation des aéronefs en termes de ressources, de carburants et de préservation du potentiel des aéronefs. Il permettra de se former au juste coût et dans les meilleures conditions.

Africat Group, partenaire du ministère d'État, ministère de la Défense, propose une assistance technique dans la conduite et l'exécution des projets complexes du fait de leur taille, de leur contenu technologique ou de leur environnement. Il s'agit pour nous d'être un pôle d'expertise dans l'acquisition, l'intégration et la maintenance des équipements sensibles et stratégiques.

Cette entreprise va accompagner l'Armée de l'air pendant deux ans pour assurer la maintenance du simulateur et des équipements du bâtiment.