Cote d'Ivoire: Filière café-cacao - Les producteurs exhortés à la qualité et au respect des prix

La délégation régionale du café cacao d'Abidjan, composée des départements d'Alépé, Abidjan, Sikensi, Dabou, Jacqueville, Grand-Lahou a procédé le 10 décembre, au lancement de sa campagne 2021-2022. La cérémonie qui s'est tenue au siège de la délégation aux II-Plateaux, a réuni plusieurs producteurs, acheteurs et sociétés coopératives exerçant dans la filière.

A l'occasion, la déléguée régionale du Conseil du café-cacao d'Abidjan, Josiane Fléan Assandé, a exhorté les acteurs de la filière café-cacao de sa délégation, à mettre l'accent sur la qualité et le respect strict des prix minimum garantis bord champ, fixés à 825 FCfa/Kg pour le cacao et pour le café à 700 FCfa/Kg.

Selon elle, le cacao ivoirien doit être plus compétitif en termes de qualité sur le marché international afin que la Côte d'Ivoire maintienne sa place de 1er producteur mondial. " Il ne suffit pas de produire du cacao en abondance mais il faut que ce soit du cacao de qualité. J'exige la qualité et le respect des normes de commercialisation. Le Conseil du café-cacao travaille d'arrache-pied en vue de créer, à Attingué et San-Pédro, des unités de transformation du cacao et compte apporter son soutien à la transformation artisanale du cacao ".

Elle a en outre félicité les producteurs, acheteurs et sociétés coopératives qui ont, pendant la campagne 2020-2021, produit et commercialisé 44 932 060 Kg de cacao et pour le café 483 932 Kg.

Abordant le phénomène du réchauffement climatique, Josiane Fléan Assandé leur a recommandé la reforestation afin de préserver le patrimoine forestier ivoirien. Elle les a ensuite encouragés à promouvoir la caféiculture avant d'inviter les producteurs retardataires à se faire recenser pour pouvoir bénéficier de la carte professionnelle, l'opération prenant fin en 2021.

Pour sa part, le représentant du préfet d'Abidjan, l'administrateur civil en chef de la préfecture d'Abidjan, Zooan Zokou Robert, procédant au lancement de la campagne, a indiqué que le gouvernement ivoirien mise sur la qualité et la compétitivité sur le marché international.

La campagne nationale de commercialisation du café et du cacao 2021-2022, soulignons-le, a été lancée officiellement le 1er octobre 2021.