Congo-Kinshasa: Kadima - Ghislain Bamuangayi se dit étonné de la stratégie efficace de raccourci du CALCC

Je suis étonné de voir le CALCC prendre une stratégie inefficace de raccourci pour empêcher la CENI de fonctionner jusqu'au départ de KADIMA.

Les faiblesses de cette stratégie sont les suivantes :

1. L'absence d'un idéal à atteindre et qui détermine des objectifs clairs autour desquels la majorité des chrétiens peuvent se rassembler ou constituer leur motivation.

2. L'absence de volonté chez les jeunes et les intellectuels, fait constaté et attesté.

3. En chassant KADIMA, son remplaçant sera contesté par d'autres. Le CALCC cherche donc une solution qui sera immédiatement un problème à résoudre.

4. Les règles du consensus sur les animateurs de la CENI, qu'on chercherait, ne sont pas définies. Consensus entre qui et qui ? Consensus sur quoi exactement ? Quel sera le sort des 6 autres confessions religieuses dans ce consensus ?

5. Il existe une loi organique qui définit la procédure de désignation et de destitution des animateurs de la CENI, que le CALCC n'arrive à intérioriser et à exploiter pour atteindre son objectif d'écarter KADIMA. Tant que cette loi existe et n'est pas évincée, la force lui appartient et les muscles de la thèse de Claude Yamba rappelleront toujours la force plus musclée de la loi en application.

5. KADIMA est un objectif mineur, de bas niveau et trop subjectif. Une grande Église comme la nôtre ne peut s'humilier en prenant un tel objectif, qui la rabaisse et la ridiculise. Un grand objectif poursuivrait la suppression de la CENI, qui pourra toujours reproduire le même résultat. A la hauteur de la grande église catholique, je vois une lutte pour le changement de système politique; de ce système qui permet l'émergence des médiocres et des mredzteurd. C'est à travers une nouvelle constitution ou la modification de l'actuelle que nous pouvons y arriver. En attendant ces grands objectifs, Claude Yamba a proposé deux objectifs nobles, le premier d'influencer l'adoption d'une nouvelle loi électorale et le deuxième d'organiser notre entrée dans les institutions par une meilleure et efficiente préparation des élections futures. Ça, c'est grand. Et le Mouvement d'Action Thomas More pense que c'est cette voie qu'il faut organiser et qu'elle va défendre, au lieu de se lancer dans des jeux éphémères de combat sans idéal, liés aux individus.

Un point de vue. Le Président LALO sait écouter et pensera examiner cet autre son de cloche.