Congo-Kinshasa: La tenue d'un nouveau congrès exigée/Udps - Tshisekedi - le collectif des cadres et membres de constate le dysfonctionnement de tous les organes du parti

Il vient de se manifester de nouveau. Il s'agit du Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi qui vient de publier une nouvelle déclaration politique dans laquelle les cadres et membres de ce parti constatent le dysfonctionnement de tous les organes nationaux et de base. Il appelle de tous ses vœux la tenue d'un Conclave de réconciliation et de réunification de toutes les tendances et sensibilités de l'UDPS Origine. Pour sauver le Parti du naufrage certain. Ci-dessous, l'intégralité de cette déclaration.

Au cours de son Assemblée Plénière du mardi 07 Décembre 2021, le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI a procédé minutieusement à l'autocritique sans complaisance de la crise que traverse l'UDPS/TSHISEKEDI depuis plus ou moins trois ans. A la fin de ses travaux, le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI publie la Déclaration Politique dont la teneur suit :

Déclaration Politique

1. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI constate malheureusement que l'UDPS/TSHISEKEDI est frappé depuis trois ans par un dysfonctionnement sans précédent de tous ses organes nationaux et de base. Cet état de choses risque d'hypothéquer toutes les chances de réussite aux prochaines échéances électorales.

Le Collectif fait remarquer que l'actuel leadership très défaillant, dépassé et sans vision a ravalé la gestion des activités du Parti au niveau des matinées politiques sans réel impact sur l'animation et la mobilisation des Membres.

2. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI regrette que la Convention Démocratique du Parti, en sigle CDP, n'a pas effectivement joué son rôle de catalyseur de l'action multiforme de l'UDPS/TSHISEKEDI, ni pris la mesure de ses pouvoirs exorbitants lui conférés par les Statuts du Parti. Elle a tout simplement été plongée dans une paralysie préjudiciable au rayonnement de notre Parti.

3. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI se rend compte également que le Directoire, même estropié, mis en place, le 7 novembre 2021 conformément à l'article 26 des Statuts, a été l'ombre de lui-même. Il s'est révélé incapable de convoquer le Congrès Extraordinaire dans le délai de trente jours.

4. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI reconnaît, avec pertinence, que la grandiose œuvre politique nous léguée par feu le Président du Parti, Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire, en l'occurrence l'UDPS, vit des moments difficiles qui doivent interpeler tous ses Membres à tous les niveaux et exigent qu'on s'y penche le plus rapidement possible.

5. Dans cet ordre d'idées, le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI lance un vibrant appel à la Haute Autorité de Référence pour qu'elle daigne offrir ses bons offices devant aboutir à la tenue du Conclave auquel le Collectif souscrit d'ores et déjà en vue de sauver l'UDPS/TSHISEKEDI, notre patrimoine commun, du naufrage certain. Car, au regard de la jurisprudence interne du Parti, le Conclave préconisé se présente comme l'unique voie de salut pour notre Parti.

6. Enfin, le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI qui est très favorable à la réunification de toutes les tendances et sensibilités de l'UDPS, considère le Conclave comme l'unique moyen de se réconcilier, de retrouver l'unité du Parti, de reconstituer l'UDPS Originelle et de préparer les prochaines élections sous la houlette du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de l'UDPS/TSHISEKEDI.

Fait à Kinshasa, le 7 décembre 2021

POUR LA COORDINATION NATIONALE,

Alfred NDINGA OBEY

Coordonnateur National

Jean NTUMBA KABEYA

Coordonnateur Adjoint

Berthe MANGA MPUKA

Coordonnatrice Adjointe

Fabien Eliezer NZEMBELA KAPIAMBA

Secrétaire Rapporteur

François MAZANGA MAZARIN

Président du Comité des Sages

Homo Franck KATUMBA

Secrétaire du Comité des Sages