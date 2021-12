Congo-Kinshasa: Appel patriotique en marge des festivités de fin d'année/Yvette Tabu - "soyons des lumières pour nos proches encore et pour toujours"

Depuis des lustres, le mois de décembre est considéré comme le moment propice de partage des vœux et de bonne humeur entre proches, en famille ou dans un contexte purement amical.

Cette douce réalité, la Ministre provinciale du Numérique de la ville de Kinshasa, Yvette Tabu Inangoy, donne l'impression de la maitriser par cœur depuis sa tendre enfance... Ainsi, pour ne pas déroger à cette coutume civilisatrice, elle appelle ses compatriotes, à travers une vidéo postée sur son compte Twitter, à cultiver le sens d'humanisme en cette période des préparatifs des festivités de fin d'année en vue de faire rayonner, à jamais, l'amour dont a besoin la République Démocratique du Congo pour un lendemain meilleur.

"Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Kinshasa se pare de sa plus belle robe faite des lumières et d'amour. C'est donc le cœur rempli de chaleur, d'amour et d'espoir que je vous souhaite une plus merveilleuse fête de fin d'année. Profitons bien de ces moments en familles ou entre amis pour faire le plein de bonheur et d'énergie, sans oublier de célébrer notre culture en chant et en danse. Soyons des lumières pour nos proches encore et pour toujours", souligne-t-elle, dans sa vidéo où l'on peut admirer, en arrière-plan, des jeunes filles et garçons exécutant joyeusement, sur la Place du 30 juin à Gombe, le refrain de Gloria in excelsis Deo, la célèbre hymne de la liturgie catholique du Temps de Noël. "Bonne fête de fin d'année", souhaite-t-elle à tous ses frères et sœurs, amis de la paix et du mieux-être dans la société.