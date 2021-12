Congo-Kinshasa: Avenir de l'Accord de Naïrobi et manifestations politiques en vue/Vital Kamerhe - L'agenda politique bientôt dévoilé !

Selon des sources proches de l'Union pour la Nation Congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, l'ancien Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat pourrait se prononcer incessamment sur des questions qui taraudent les esprits d'observateurs avertis de la scène politique congolaise.

Entre autres, comment cet As de la politique congolaise va-t-il se mouvoir dans la marrée politique congolaise, devenue de plus en plus agitée dès la rupture de la coalition FCC-CACH ? Quel sera l'avenir de différents accords notamment, celui de Nairobi, signé par Félix Tshisekedi, Chef de l'Etat et Président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, et Vital Kamerhe, Président de l'Union pour la Nation Congolaise ? "Mister Google", ainsi est-il surnommé, envisage-t-il reprendre ses activités politiques immédiatement de sa sortie de prison ou observera-t-il un temps de répit pour se restaurer ? Autant de questions qui, selon ces sources, dans un avenir proche, devront trouver des réponses pour éclairer la lanterne des citoyens et des observateurs.

De la rumeur à l'officialisation

C'est en début de l'après-midi de ce lundi 07 décembre 2021 que s'est répandue la rumeur de la nouvelle, d'abord comme rumeur et au fil du temps, devenue officielle. En effet, condamné à 13 ans des travaux des forcés pour détournement des deniers publics dans le procès 100 jours en son volet des maisons préfabriquées, Vital Kamerhe a bénéficié d'une liberté provisoire lui accordée vu son état de santé de plus en plus dégradant. L'homme dont le procès est resté mythique en RDC devra retrouver son épouse, ses enfants et toute sa famille qui ont patiemment attendu ce moment.

Joie manifeste

Du côté de son parti, l'Union pour la Nation Congolaise (UNC) dirigée actuellement par Billy Kambale comme Secrétaire Général, la joie et le soulagement se lisent sur les visages des cadres et militants qui, spontanément affluent vers le siège du parti à Barumbu, une commune populaire à Kinshasa.

En peu de temps, à travers la République, c'est l'effervescence à Goma, Walikale, Bukavu, Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Idiofa et dans plusieurs autres contrées où la population n'a pas hésité à manifester sa joie et son soulagement.

A cela, une mention spéciale a été dédiée à Walungu natal, cette terre de ses ancêtres qui a célébré jusqu'au matin cette liberté retrouvée par celui que les kinois et tous les congolais appellent affectueusement le Pacificateur.