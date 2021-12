Congo-Kinshasa: Réalité des faits

... La réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition.

Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple". Nombreux se souviennent de ce mea culpa exprimé par Félix Tshisekedi devant les deux chambres sœurs du parlement réunies en Congrès. Il s'apprête, comme chaque année, à remplir ce devoir. S'il reste un moment attendu, son rôle est plutôt institutionnel et permet de faire le point sur la situation sociale et économique du pays. Tshisekedi tiendra dans quelques jours le traditionnel discours sur l'état de la Nation.

Il s'agira de son troisième discours du genre depuis son accession "inattendue" à la magistrature suprême. Que va-t-il dire de nouveaux devant les deux chambres sœurs du parlement réunies en Congrès ? Telle est la grande interrogation. Néanmoins, les congolais reconnaissent en l'homme sa façon si particulière de s'exprimer. Et, comme de coutume, il ne manquera pas de surprendre. Ses mots mielleux qui suscitent espoir, abnégation et résilience, ses promesses séduisantes qui attirent... Eh bien, cette fois-ci, pour l'année 2022 qui ne sera plus celle de "l'action", il va falloir bien plus que des mots et promesses. Autrefois, l'année de l'action s'était vite transformée en un champ de bataille au sein d'une coalition gouvernementale contre nature qui aura, sérieusement, fait perdre à la République le temps et les moyens pour se relancer.

L'instauration d'un nouveau système de gouvernance, l'implication effective de toutes les institutions et l'engagement du peuple dans la dynamique transformatrice du pays, ces trois orientations ont connu une fin peu heureuse. "Se briser pour mieux reconstruire ou encore faire la politique autrement... ", Tous ces slogans des politiciens ont été sacrifiés sur l'autel de la "délinquance financière excessive et répétitive, créant un grand écart social entre les gouvernants et les gouvernés, les riches et les pauvres.

L'attente demeure longue. Pendant ce temps-là, cette adresse est attendue dans un contexte où le pays est confronté à l'insécurité grandissante dans sa partie orientale où deux provinces ont été placées sous état de siège depuis six mois. Cette mesure n'ayant pas apporté de résultats positifs, les trois troupes ougandais sont intervenues et mènent des opérations depuis le 30 novembre dernier contre les combattants ADF dans le territoire de Beni. Passant au peigne fin toutes ces réalités, malheureuses soient-elles, il va falloir bien plus que des mots.