Sénégal: 1ère Édition "Sargal presse" - La CJRS rend hommage aux anciens

La 1ere édition de "Sargal Presse" a été lancée hier, vendredi 10 décembre dans un hôtel de la place à Dakar. A travers cette initiative, la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) rend hommage à des doyens de la profession à qui des prix de reconnaissance ont été décernés.

Les journalistes ne savent pas seulement écrire ou présenter un journal. Parfois, ils mènent des actions humanitaires et sociales à l'égard des grandes figures du journalisme et d'autres personnages. La preuve, hier, vendredi 10 décembre 2021, la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a rendu hommage des doyens et ainés de la corporation, en leurs décernant des Prix de remerciements, lors de la cérémonie de lancement de la 1er édition de "Sargal Presse".

24 prix ont été attribués à des professionnels des médias qui, par leurs expériences, ont montré la voie, œuvré et véhiculer des messages d'encouragements voire de suggestions aux jeunes journalistes.

Selon Ibrahima Baldé, le président de la CJRS, cette cérémonie revêt une importance capitale pour les jeunes reporters. "C'est un moment majeur pour le journalisme. Rarement, on a pensé à honorer nos pères et anciens qui ont marqué la vie de notre profession par leur œuvre titanesque, dans la construction de la démocratie, dans leur engagement et patriotisme envers l'écosystème sénégalais".

Ancien journaliste de Sud Quotidien, Mamadou Thierno Talla, avec un riche parcours dans presque 10 quotidiens d'information, invite les jeunes à privilégier l'excellence, la compétence et surtout les recherches. "Le conseil que je donne aux jeunes journalistes est de maîtriser la langue française, d'être cultivé et surtout être curieux pour se faire respecter dans ce milieu. Car ne pas être talentueux est une faute", a-t-il dit.

PRESSE ET DÉMOCRATIE

La cérémonie n'a pas été qu'une tribune pour célébrer l'excellence. C'était également un moment de détente, à travers des échages, pour parler du rôle du journaliste dans le traitement de l'information sur les sujets complexes.

Au Sénégal, souligne Andrea Ori, le Représentant résidant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, il est impossible de parler de bonne évolution de la démocratie et de stabilité sans faire référence à la dynamique de la presse. Il explique : "dans le cheminement de la nation, la presse nationale a joué un rôle de premier plan en portant toujours le flambeau de l'information et de la formation citoyenne. Cet heureux constant est le travail soutenu de voire, note Andrea Ori, les journalistes qui ont le droit d'exprimer leur liberté sur la diffusion de l'information".

Du même avis qu'Andrea Ori, laCoordonnatrice de la Cellule d'appui à la protection de l'Enfance (CAPE),Ramatoulaye Ndao Diouf, exhorte, entre autres, les jeunes journalistes à s'inspirer du modèle de traitement des anciens dans l'exercice des questions de libertés, de démocraties, de gouvernance et de droits humains. "On veut voir des journalistes s'exprimer ou reporter les réalités et situations des enfants terrifiés, pour s'engager dans la lutte contre les formes de discrimination. C'est-à-dire faire un travail digne de l'être humain et être un défenseur des droits de l'homme", a-t-elle souhaitée.