Sénégal: Délocalisation de Reubeuss - Quand l'Etat rebelote !

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Malick Sall a vendu aux députés hier, vendredi 10 décembre, le projet de la délocalisation de Reubeuss et la construction sur les ruines de cette Maison d'arrêt, la Cité de la Justice.

Cependant, l'annonce n'est point une nouveauté. Il en avait déjà donné l'information, en décembre 2020, lors de son passage à l'Assemblée nationale, prévoyant même le démarrage des travaux en 2021. Cinq (5) ans plutôt, c'est son prédécesseur Sidiki Kaba, qui en avait donné l'écho.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Malick Sall, a défendu devant les parlementaires hier, vendredi 10 décembre 2021, le projet de budget de son département pour l'année 2022 qui s'élève à plus de 71 milliards de F CFA. A cette occasion, il a fait la promesse de délocaliser la prison de Reubeuss, avec la construction à la place de la cité judiciaire qui va abriter la chancellerie, la Cour Suprême, le siège de l'Ordre des avocats et la Maison des notaires.

Seulement, il est à signaler qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil car, cette même annonce avait été faite par Malick Sall lui-même l'année dernière, au moment du vote du budget de son ministère. Mercredi 2 décembre 2020, alors qu'il était face aux députés, il avait vendu ce programme "élogieux" dont la réalisation devrait même commencer au cours de cette année 2021.

Pis, ce projet de délocalisation annoncée de la prison de Reubeuss date de plusieurs années. En 2015, Sidiki Kaba, alors Garde des Sceaux, ministre de la Justice en avait fait l'annonce. Il avait même dit que les profits tirés de cette vente, évalués à 6 milliards de F CFA, serviraient à construire une nouvelle prison à Sébikotane.

Par ailleurs, le projet de construction d'un siège pour la Cour suprême était une promesse du président de la République, Macky Sall, qui répondait à une doléance du Procureur général, à la dernière Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux avant la pandémie de Covid-19.

"J'ai pris bonne note de votre demande légitime pour la construction d'un siège de la Cour suprême. Je prends la décision de faire construire ce siège de la Cour suprême près du Palais de Justice de Dakar, si l'espace est suffisant. Si ce n'est pas le cas, nous trouverons un espace approprié à Dakar ou dans la ville de Diamniadio, si les magistrats le souhaitent. Mais, la préférence première reste quand-même en face de la Corniche, près du Palais de Justice de Dakar", avait-il.

L'autre promesse, c'était celle de doter les avocats d'un siège. En la présence du bâtonnier, Me Papa Leïty Ndiaye, Macky Sall avait aussi fait l'annonce d'avoir mis à la disposition du Barreau une enveloppe de 500 millions en guise d'appui.

250 MILLIARDS POUR METTRE À NIVEAU LES INFRASTRUCTURES DANS LE SECTEUR DE LA JUSTICE

La construction de cette Cité de la Justice, ainsi que d'autres projets comme la construction de 32 logements pour les Présidents de Tribunaux et Procureurs, en plus de 9 établissements pénitenciers font partie d'un vaste programme de modernisation de la Justice. Selon le Garde des Sceaux, Me Malick Sall, "le chef de l'Etat a décidé de mobiliser 250 milliards de F CFA pour mettre à niveau les infrastructures dans le secteur de la justice". Malick Sall révèle que "ce programme va concerner toutes les régions et sera exécuté dans un délai de 72 mois. L'enveloppe sera répartie sur une échéance de 10 ans, à raison de 25 milliards par an".

En outre, le ministre de la Justice souligne une amélioration de la prise en charge des enfants en conflits avec loi. Il dit, dans ce sens, que des instructions de l'Exécutif sont données au ministre des Finances et du Budget pour qu'une enveloppe de 500 millions de F CFA soit dégagée pour prendre en charge les éducateurs spécialisés. "Les sièges de l'Administration pénitentiaire et la Direction de l'Education surveillée et la Protection sociale (Desps) seront érigés sur d'autres sites", a-t-il poursuivi. Le député Mamadou Lamine Diallo veut des garanties sur l'entreprise qui serait chargée de la réalisation des travaux. Pour lui, il faut un contrôle pour éviter des scandales similaires à ceux de Bictogo et l'hôpital de Touba.