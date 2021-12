Afrique du Nord: Coupe Arabe des Nations - L'Egypte renverse la Jordanie et passe en demi

La sélection d'Egypte a battu la Jordanie sur le score de (3-1) lors des quarts de finale de la Coupe Arabe de la FIFA.

Après une première mi-temps complexe pour les Pharaons d'Egypte soldé par un but partout, la bande à El Shenawy a fait montre de son expérience lors de la deuxième partie et a réussi par renverser les Courageux de la Jordanie. En effet, il a fallu les prolongations pour voir les Egyptiens réagir véritablement. Déjà à la 99e minute de la première partie de la prolongation, Ahmed Refaat sur une offrande de Mohamed Sherif arrive à tromper le gardien jordanien. Dominés sur pratiquement tous les plans, les Jordaniens craquent et encaissent le troisième but marqué par Marwan Dawoud à la 119e minute de jeu.

Grâce à cette victoire, les protégés de Carlos Queiroz défieront en demi-finale les Tunisiens tombeurs d'Oman.

Remember The Name

Marwan Dawoud scores in his debut to make the score 3-1 for The Pharaohs.#EgyptToday #Egypt #ArabCup #FIFArabCup #Africa #Jordan | #مصر #الاردن #كاس_العرب pic.twitter.com/XgSAJcFGQy

-- Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) December 11, 2021