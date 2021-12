Congo-Kinshasa: Edition - Bob Bobutaka publie sur la diversité professionnelle de Lumumba

Le énième essai du Pr Bob Bobutaka de l'Université de Kinshasa (Unikin), de l'Université pédagogique nationale (UPN) et de l'Institut supérieur des statistiques (ISS) de Kinshasa démontre l'aspect diversifié de la vie professionnelle de Patrice Emery Lumumba...

Héro de l'indépendance de la République démocratique du Congo acquise en 1960, Patrice Emery Lumumba ne cesse de susciter des études, étant une sorte de repère politique. Aussi est-il l'objet d'études et de recherches, lui qui fut assassiné il y a plus de soixante ans. Le Pr Bob Bobutaka lui consacre son dernier ouvrage, intitulé " Lumumba Patrice-Emery. A travers la philatélie, le journalisme, le marketing, la bibliologie et la légistique ". Dans ce livre de 672 pages publié aux Editions universitaires européennes à Sarrebruck, en Allemagne, en novembre 2021 et disponible en ligne sur le site web http://www.editions-ue.com/, l'auteur revient sur des détails insoupçonnés de l'évolution professionnelle de Patrice Emery Lumumba, mettant sur le pont les domaines de sa carrière.

Dans l'endos du livre, on peut lire : " La RD Congo a planifié le rapatriement des reliques de Patrice-Emery Lumumba, 60 ans après son assassinat. Celles-ci sont constituées de ses deux dents. Ce livre exploite davantage son parcours professionnel à travers la poste, son statut de correspondant de presse et son passage comme directeur commercial dans une société brassicole (la Bracongo). Ce poste lui a été d'un apport incommensurable pour sa carrière politique. Aussi, en incitant les Congolais à l'écriture et à la lecture, P.E. Lumumba a responsabilisé ses compatriotes à la publication et à la gestion orthodoxe, notamment des institutions documentaires ".

Et il ajoute : " Du point de vue de la légistique, en signant la Déclaration de l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960, il est parmi les rares Congolais ayant pris connaissance de la version officielle de l'acte de la décolonisation de son pays. Concernant les considérations sur la philatélie, Lumumba a fait l'objet de plusieurs timbres postaux de par le monde : en Russie, en Mongolie, au Ghana, en Guinée, au Maroc, en Égypte, au Mali, au Burundi, au Congo-Brazzaville et en RD Congo. En outre, les événements sur son décès avec Joseph Okito et Maurice Mpolo sont mis en relief ".

A propos de ses sources, le Pr Bob Bobutaka a indiqué : " Pour la consolidation mémoirologique, nous avons exploité les penseurs tels que Théophile Obenga, Ludo De Witte, Joseph-Achille Mbembe, Charles Onana, Isidore Ndaywel, Espérance Elikia M'bokolo, Pamphile Mabiala, Jean Omasombo, Jean-Marie Makombo Mutamba, Benoît Verhaegen, les Rabbins Juifs, etc. qui ont mis en évidence Patrice-Emery Lumumba à travers leurs écrits ". Et de conclure que les questions sur le développement du Congo-Kinshasa sont également abordées, en mettant en exergue le plan Bilsen, la Banque mondiale en République démocratique du Congo, le renforcement du contrôle financier à travers l'Inspection générale des finances et la Cour des Comptes, la Fonction publique.