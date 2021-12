Angola: Le pays a besoin d'un pôle pour soutenir les micro-industries

Luanda — Le président de la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Italie (CCIAI), Mário Cabrini, a estimé ce mercredi que l'Angola doit créer de petits centres pour soutenir la petite et moyenne industrie, car c'est un modèle qui promeut rapidement l'économie et la chaîne de l'emploi.

S'exprimant en marge de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre la CCIAI et l'Agence d'investissements privés et promotion des exportations (AIPEX), le responsable a déclaré que l'Angola a un énorme potentiel pour développer l'agriculture et être le grenier de l'Afrique australe.

" Ce pays est riche en eau et en terres fertiles qu'il faut explorer, combinés au facteur climatique méditerranéen qui favorise la culture d'une variété de cultures ", a-t-il souligné.

Selon lui, l'Italie a, à sa base, la petite et moyenne industrie, avec un engagement fort dans la transformation des produits ruraux et, par conséquent, s'accompagne d'une longue chaîne d'emploi pour les jeunes, en particulier.

" Pour la plupart, les produits de la campagne angolaise ne sont récoltés qu'une fois par an, mais le pays a le potentiel naturel de le faire trois fois, comme c'est le cas en Italie ", a-t-il déclaré.

Ainsi, a-t-il ajouté, au premier trimestre 2022, la CCIAI réunira un groupe d'hommes d'affaires italiens forts du secteur agro-pastoral qui participera également à un forum d'affaires à cette occasion.

Concernant les autres domaines du mémorandum signé, Mário Cabrini a évoqué les secteurs du tourisme, des infrastructures et de l'industrie.

"La colonne vertébrale de l'Italie, ce sont les petites et moyennes industries. L'Angola doit créer des pôles industriels pour soutenir les petites et moyennes industries, qui doivent être des modèles qu'il doit suivre", a-t-il conseillé.