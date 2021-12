Togo: Des journalistes poursuivis pour outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers

Au Togo, les directeurs de publication des journaux " L'Alternative " et " Fraternité ", Ferdinand Ayité et Joël Egah ont été placé sous mandat de dépôt, vendredi 10 décembre, par le juge d'instruction. Un troisième journaliste, Isidore Kouwonou lui est placé sous contrôle judiciaire. Suite à la plainte de deux ministres du gouvernement, ils sont accusés d'outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers. Leur avocat Me Elom Kpade est consterné par la tournure des choses.

Les trois personnes arrêtées et écrouées sont tous des journalistes qui dépendent directement du code de la presse. Ils estiment que le réseau YouTube faisant partie d'un réseau social, donc automatiquement ils doivent être poursuivis sur la base du droit commun. Au-delà de tout, ce que je remarque c'est qu'il est devenu une voix dérangeante et donc dans ces conditions, on doit passer par tous les moyens pour le faire taire, et c'est ce qu'ils ont fait tout simplement .

Me Elom Kpade, avocat des journalistes poursuivis