Congo-Kinshasa: Préalable pour l'éradication de l'insécurité dans l'Est - Me Grâce Tshiunza appelle Félix Tshisekedi à rompre avec l'Union Européenne

Après plusieurs opérations mises sur pied pour mettre fin aux différentes guerres dans la partie Est de la RDC notamment, avec la mise en place de l'état de siège et le renforcement des stratégies militaires par l'arrivée des troupes armées Ougandaises, la situation de cette partie du pays nécessite encore des pistes de solutions pour l'instauration d'une paix durable.

C'est dans cette logique que Maitre Grâce Tshiunza, Coordonnateur de la Dynamique impunité zéro, a, au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 6 décembre dans la concession car express à Kinshasa, suggéré au président de la République Félix Tshisekedi le schéma d'interruption de la collaboration avec l'union européenne.

"Même si on instaure pour cent ans l'état de siège, rien ne va changer tant qu'on ne cherche pas à identifier puis anéantir les vraies origines de ces tueries... ", a insisté Grace Tshiunza. Dans son rapport intitulé "la nébuleuse Virunga", le Coordonnateur de la Dynamique Impunité zéro dit détenir des informations sur les vraies causes de la guerre à l'Est du pays.

Dans la foulée, il a révélé que l'objectif de son combat est de voir la paix revenir en RDC, la vie humaine être respectée. " La question prioritaire de l'insécurité à l'Est de la RDC est la santé financière des organismes, pas la balkanisation comme on veut le faire croire. Ils évoquent la balkanisation comme cause des tueries à l'Est alors que ce ne pas ça la vraie raison.

C'est un argument qui vise à innocenter les vrais auteurs et financiers de la guerre à l'Est qu'ils sont ", a-t-il poursuivi avant de finir : " Par ailleurs, la dynamique impunité zéro rejette en bloc l'audit publié par l'union européenne sur le rapport du terrorisme en RDC notamment, à l'Est et le qualifie de "farce", lequel selon cette dynamique, vise à tromper les congolais et innocenter les vrais coupables ; Demande une conférence débat publique avec l'ambassade de l'union européenne accréditée en RDC, pour confronter les données que chaque côté a publiées ; Demander aux autorités congolaises de collaborer avec la dynamique impunité zéro, pour que justice soit faite dans cette affaire ".