Egypte: Le pays poursuit ses efforts pour réaliser la paix globale et équitable dans le Moyen-Orient

L'Egypte poursuit ses efforts pour réaliser la paix globale et équitable dans le Moyen-Orient, en fonction de la solution à deux Etats et des résolutions de la légitimité internationale, favorisant le rétablissement de la paix et de la sécurité et ouvrant, à tous les peuples de la région, des perspectives de coopération et de développement, a affirmé le Président Abdel Fattah Al-Sissi.

L'Egypte a fait des efforts dans la reconstruction de la Bande de Gaza et intervient entre Palestiniens et Israéliens en vue de prévenir toute tension, a dit le chef d'Etat lors de l'entretien tenu ce jeudi avec le premier ministre suppléant et ministre des Affaires étrangères israélien, Yair Lapid.

Les aspects de la coopération bilatérale tous azimuts, les questions d'intérêt commun aux échelons régional et international, notamment la cause palestinienne, ont fait l'objet d'examen de cette rencontre, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Rady.

Y ont pris part à cette réunion, le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukry, le chef du service des renseignements généraux Abbas Kamel et de l'ambassadrice israélienne au Caire Amir Oron.