Congo-Kinshasa: Grippe suspecte à Kinshasa !

Alors que la ville de Kinshasa fait face à une nouvelle flambée des cas de Covid-19, il s'observe depuis un moment une épidémie grippe qui frappe la population.

Elle présente pratiquement les mêmes symptômes que le Coronavirus (fièvre, maux de tête, toux, courbatures, rhume, mal à la gorge, manque d'appétit, etc. C'est ce qui fait qu'il est difficile, pour nombre de personnes, de différencier le Covid-19 de la grippe et de savoir quel remède prendre pour éradiquer le mal.

La réalité est que le virus responsable du Covid-19 ressemble beaucoup à celui de la grippe dans ses premières manifestations. D'où le risque de confusion entre les deux et l'inquiétude des malades. Par précaution, bon nombre de Kinoises et Kinois préfèrent l'attaquer directement avec les inhalations faites à base de certaines plantes, dont les résultats se révèlent, pour certains cas, très efficaces.

Par ailleurs, le produit " CONFO " l'un des médicaments très prisés par les patients à la recherche des solutions traditionnelles contre cette grippe sévère et qui serait " efficace" contre les symptômes du covid-19.

Mais les spécialistes conseillent de se faire consulter à l'hôpital le plus rapidement possible, à l'apparition des premiers symptômes, afin d'établir un bon diagnostic et de permettre une bonne prise en charge. Il est recommandé aussi, de bannir la pratique de l'automédication, phénomène très courant en RDC, qui peut entrainer des complications chez certains malades. " La prise des médicaments dans le cadre d'une automédication peut masquer certains symptômes, fausser l'interprétation des résultats biologiques... Se soigner seul, avec des médicaments non appropriés, peut entrainer d'autres maladies et les aggraver... ", renseigne une source médicale de l'Hôpital Général de référence de Kinshasa.

Comment différencier la grippe du covid-19 ?

Il est important de préciser que la vitesse de transmission est une différence importante entre les deux virus. D'après la cellule de riposte contre le covid-19, la grippe a une période d'incubation (délai qui s'écoule entre l'infection et l'apparition des symptômes) plus courte que le Covid-19 : entre 1 et 3 jours pour la grippe contre 3 à 5 jours (parfois jusqu'à 14 jours) pour le Covid-19. Aussi, le coronavirus a un intervalle sériel (rapidité de transmission du virus entre 2 cas qui se suivent sur la chaîne de transmission) de 5 à 6 jours, tandis que la grippe a un intervalle sériel de 3 jours. La grippe se propage donc plus rapidement que le Covid-19.

Il faut aussi noter que les enfants sont des vecteurs importants du virus de la grippe dans leur entourage. Pour le Covid-19, par contre, les études indiquent que les enfants sont moins touchés que les adultes et que les taux d'attaque cliniques chez les 0-19 ans sont bas.

Par ailleurs, la différence entre les deux virus est que le Covid-19 a des taux de formes sévères et de complications plus élevés que la grippe. Parmi les complications d'une infection au coronavirus, il y a le syndrome de détresse respiratoire aigu, l'insuffisance rénale aiguë voire la défaillance multi-viscérale...

Voilà pourquoi, les médecins encouragent la population à se faire examiner, dès l'apparition des premiers symptômes, pour non seulement en avoir le cœur net mais aussi se prémunir contre le pire, lequel peut à tout moment arriver.