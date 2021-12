Afrique: Fonds d'assistance du secteur privé africain - Près de 582 millions de FCfa du Japon pour les Pme sénégalaises

Le gouvernement japonais vient d'apporter une contribution, sous forme de don, d'un million de dollars (près de 582 millions de FCfa) au Fonds d'assistance du secteur privé africain (Fapa).

La Banque africaine de développement (Bad) et l'organisation non-gouvernementale Invest in Africa ont procédé, hier à Dakar, à la signature d'un don du gouvernement japonais d'un million de dollars (environ 582 millions de FCfa) au Fonds d'assistance au secteur privé africain (Fapa). Cette enveloppe, qui couvre une période de trois ans, est destinée au programme de partenariats d'affaires pour les petites et moyennes entreprises et industries (Pme-Pmi) sénégalaises.

Il s'agit d'un " appui considérable pour les Pme-Pmi, grandes pourvoyeuses d'emplois mais très souvent délaissées à elles-mêmes ", a souligné le représentant résident de la Bad au Sénégal Mohamed A. Chérif. Il a salué le grand vide que ce financement viendra combler, notamment dans la formation et le renforcement des capacités et des ressources humaines de ces petites structures qui ne peuvent pas toujours gagner des marchés pour la sous-traitance. Au total, 120 Pme-Pmi sont ciblées. Elles devraient " accéder à des formations et à des contrats d'exécution avec d'autres grandes entreprises ou l'État ", précise le représentant de la Bad.

Pour Ibrahima Fall, directeur pays d'Invest in Africa, structure basée à Londres, l'objectif est d'offrir aux Pme-Pmi " un meilleur accès des marchés ", notamment en créant " des synergies au profit des entreprises locales ". Selon M. Fall, l'Ong a lancé une plateforme électronique de passation de marchés qui compte déjà 1800 entreprises inscrites et une soixantaine de requêtes et d'appels d'offres.

Administré par la Bad, le projet Fapa, qui vise la promotion et le développement des très petites, petites et moyennes entreprises, est doté d'une enveloppe globale de 3.534.622 de dollars, y compris ce don du Japon.