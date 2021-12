Sénégal: Festival Dakar court - La vitalité du cinéma en Afrique mise en lumière

La quatrième édition du Festival international de court-métrage de Dakar (Dakar Court) a ouvert ses rideaux, lundi soir, à l'Institut français de Dakar. Elle connaîtra son clap de fin ce soir.

Au programme durant cette dernière semaine, des projections et discussions sur les 14 films en sélection officielle, entre autres masterclass et ateliers concernant le format court.

Dakar Court vit sa quatrième édition. Elle est ouverte depuis lundi soir, au Théâtre de Verdure de l'Institut français de Dakar, et sera clôturée ce soir, au même lieu, avec le palmarès et un concert de Ismaël Lô. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion de moments forts de cinéma et de convivialité. Au-delà des présentations du programme et des personnalités inscrites, il y a eu la diffusion de deux films patrimoniaux de ténors cinéastes africains. D'abord, " Ubiaco " (1961) du Sénégalais Ababacar Sall Makaharam et, ensuite, " Les Ecuelles " du Burkinabé Idrissa Ouédraogo. Ces films ont été repris et restaurés en numérique. Ce qui leur donne une nouvelle vie et les inscrits mieux dans la postérité.

Mardi dernier, une table ronde a justement permis d'interroger la gestion du patrimoine du court-métrage en Afrique. Il s'est largement posé la question de la revalorisation des courts-métrages réalisés par les pionniers, sénégalais notamment, qui servent encore de curseurs aux cinéastes contemporains. Le même jour, les festivaliers ont pu s'abreuver à l'exposé du cinéaste Ousmane William Mbaye, président du jury de cette quatrième édition, durant le masterclass qu'il a animé. Le réalisateur de " Dial Dial " et " Mère bi " a partagé sa consistante expérience du cinéma et a encore éclairé davantage sur son œuvre éminemment avant-gardiste, enseignante et engagée.

Le lendemain mercredi, une rencontre s'est tenue pour discuter des droits d'auteurs dans le cinéma. Les débats de cette table-ronde ont révélé qu'il y a une longue marche à effectuer, tant les cinéastes et les exploitants ignorent beaucoup de termes essentiels de leurs droits de redevance. D'autres panels ont permis notamment de questionner la coproduction dans l'espace Uemoa, les politiques du court-métrage dans les médias, la formation du cinéma dans les écoles et instituts publics ou dédiés, etc. Hier soir, en exclusivité au Sénégal et pour la soirée spéciale long-métrage, le film " Marcher sur l'eau " de la Franco-sénégalaise Aïssa Maïga a été projeté. Cette après-midi, l'actrice et réalisatrice était encore à l'honneur avec le masterclass qu'elle a animé pour partager sur sa vision du cinéma et ses combats d'artiste noire.

Durant l'ouverture, lundi dernier, un hommage a été rendu au défunt cinéaste Abdel Aziz Boye dont l'ombre a pesé sur la cérémonie. Il est l'initiateur de Cinéma Banlieues et de Ciné Ucad. Ce sont deux cuvées d'exception qui ont permis de mettre le pied de nombre d'étudiants et jeunes banlieusards à l'étrier du cinéma. Moly Kane, initiateur de Dakar Court, ainsi que Pape Bounama Lopy (réalisateur de " Dem Dem ! ") et bien d'autres satisfactions actuelles du cinéma sénégalais ont été initiés au septième art par Abdel Aziz Boye.

Autre moment fort de cette cérémonie d'ouverture, la remise du Zébu d'or de la Section fiction remporté aux Rencontres du film court de Madagascar par le réalisateur Moly Kane avec son film " les Tissus blancs " (Poulain d'or du court-métrage au Fespaco 2021). Le trophée lui a été ramené et remis par la réalisatrice Laurence Attali qui a été sur la Grande île, et qui y a également gagné la Mention spéciale de la section " À chacun son cinéma " avec son film " Tabaski ". Le court-métrage " La Pierre précieuse " a été aussi projeté en exclusivité. Il est réalisé par Babacar Hanne Dia, lauréat 2020 du tout premier prix Grec/France Tv.

Sensibiliser et éduquer

Le Festival international du court métrage de Dakar met encore sous les lumières ce format. C'est une large contribution à la vie de la cinématographie dans le pays et dans toute l'Afrique. " Je retiens pour ma part les très nobles objectifs de Dakar Court, synthétisés dans ces mots qui sont l'expression d'une grande vision. Valoriser la créativité et le dynamisme du cinéma en Afrique, sensibiliser et éduquer les jeunes à la création cinématographique ", a relevé le Secrétaire général du Ministère de la Culture et de la Communication, qui présidait la cérémonie d'ouverture. Habib Léon Ndiaye a souligné que tous les points qui déclinent cette vision sont en eux-mêmes des programmes pour, entre autres, former des jeunes, aider à structurer le paysage du court-métrage et pousser nos chaînes télévisées à la diffusion de ce format.

Ousmane William Mbaye, président du jury, s'est satisfait de la grande qualité de la sélection officielle et de son association dans le jury de membres chevronnés. Le réalisateur a rendu un vibrant hommage à Moly Kane et ses collaborateurs dont la plupart sont issus des Talents Dakar Court des premières éditions. " Ceci montre suffisamment le dynamisme du festival. Je prends aussi l'exemple de Selly Raby Kane qui a été membre du jury avant de revenir pour remporter, l'année dernière, le Grand prix national.

Cette année, elle signe l'affiche officielle. (... ) De pépites aujourd'hui, vous serez sûrement les diamants du cinéma africain de demain. Je ne sais pas si le cinéma change le monde, mais je sais que les films changent les mentalités ", a clamé Ousmane William Mbaye. Moly Kane, directeur du Dakar Court et président de Cinémarekk, espère l'augure de Ousmane William Mbaye et promet d'y travailler sans relâche, à travers ce festival et d'autres initiatives qui favoriseront des échanges réguliers et féconds pour le développement du septième art en Afrique.

DU COURT AU LONG-MÉTRAGE

Un passage excitant et vertigineux

Le passage d'un court à un long-métrage n'est pas aussi évident que ça pourrait le sembler. Des complexités techniques et financières sont souvent pour dessiner des écueils dans cette voie. Dans le cadre des tables-rondes du Dakar Court, des acteurs de la cinématographie ont entretenu de leurs expériences sur la question.

Il est bien fréquent dans le cinéma de voir des films courts-métrages passer au long-métrage. Cependant, le procédé ne semble pas aussi évident que le résultat ne le laisse penser. Au cours de la table ronde où la question a été abordée, mercredi dernier, au Théâtre de Verdure de l'Institut français, les intervenants ont échangé sur les embarras de l'exercice.

Les problèmes financiers sont revenus dans presque toutes les interventions. Ce souci pousse beaucoup de réalisateurs à débuter par les courts-métrages avant d'oser le rêve du long-métrage. Le producteur français Lucas Tothe estime que faire est certes difficile, mais produire un long concentre plus d'enjeux. " On peut faire un court-métrage avec 50.000 euros, et se retrouver avec un budget de 5 millions pour le long. (... ) C'est pourquoi beaucoup de réalisateurs, après un succès de leurs courts dans les festivals, vont voir des sociétés de production qui ont plus de reconnaissances ", dit Lucas Tothe.

Les festivals sont cruciaux pour le parcours des courts et leur passage en long. En effet, un tel projet de passage demande toute une machine qui est facilitée par la reconnaissance et la crédibilité de la production. " Le succès de " Bleu blanc rouge de mes cheveux " m'a rendue très heureuse mais m'a aussi fait peur. Le travail de mon producteur a été de m'accompagner en tant que ce que je suis, mes spécificités, ce que je souhaite raconter, mon point de vue. Le parcours de cette collaboration n'était plus de seulement faire ce film, mais travailler ensemble sur un projet esthétique, politique ... ", confie Josza Anjembé. Lucas Tothe, tout en agréant que ce parcours des festivals est important pour les finances du court-métrage, affirme qu'il se sert surtout des bénéfices pour accompagner les auteurs dans l'écriture du long-métrage.

Miser sur une bonne scénarisation

La scénarisation est une colonne majeure dans ce passage. Josza Anjembé considère que c'est tout aussi " excitant que vertigineux " de se projeter d'un coup sur une histoire de 90 minutes quand on sort d'une réalisation de court-métrage. Pour la réalisatrice et journaliste camerounaise, le pont est aisé si on investit dans la scénarisation.

" Je suis moi-même allée faire des formations pour me mettre à niveau dans la dramaturgie et comprendre comment se raconte une histoire. J'avais éprouvé ce besoin. Être en dialogue quand on écrit est fondamental et c'est pourquoi je travaille toujours et encore avec un scénariste ", témoigne Josza Anjembé. Toujours sur l'écriture, le réalisateur belge Michiel Blanchart affirme qu'il a finalement détecté une grande part de similitudes dans l'écriture des deux formats. Seulement, assure l'auteur de " T'es morte Hélène ", les difficultés ne viennent pas du même endroit.

Michiel Blanchart estime toutefois que le court-métrage est plus excitant " dans la mesure où quelques scènes suffisent à dire l'évolution et concentrer l'essentiel de son propos ". En ce sens, le Belge croit que le court-métrage est la meilleure école pour l'évolution d'un réalisateur, mais aussi le meilleur tremplin.