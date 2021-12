Cote d'Ivoire: Abobo - Ripopo Africa 3X3, un festival pour célébrer le vivre ensemble et la cohésion

Faire de la commune d'Abobo un lieu de célébration de la fraternité, de l'union, de l'amour et la cohéon. C'est l'un des challenges du festival socio sportif et culturel dénommé " Ripopo Afica 3X3 ".

Le lancement de l'événement qui se tiendra du 15 au 24 décembre a eu lieu, le jeudi 9 décembre 2021, à Abidjan-Abobo. Ce festival est placé sous le thème : " Civisme, citoyenneté : Avantages d'implication de la jeunesse pour un développement de la Côte d'Ivoire ".

A cette occasion, Malick Bamba, commissaire général de Ripopo Africa 3X3 a fait savoir que le but dudit festival est de fédérer la jeunesse autour des facteurs suscités en vue de véhiculer un message. Et ce, pour éveiller les consciences et apporter des changements positifs. Ce festival vise également à créer un cadre d'expression de ce potentiel enfoui en chacun d'entre eux afin d'illuminer les quotidiens, a indiqué le Commissaire général.

A l'en croire, il s'agit de prôner l'éducation et l'inclusion des jeunes à travers le sport et la culture, sensibiliser sur le civisme, la citoyenneté et l'immigration irrégulière.

A travers cet événement, Ripopo Afica 3X3 veut rassembler la jeunesse Abidjanaise en générale et celle d'Abobo en particulier autour de la vision du premier magistrat de cette subdivision administrative de magnifier le " vivre ensemble " cher au Président de la République, Alassane Ouattara.

Il a informé que cette tribune servira aussi de tremplin pour expliquer aux forces vives d'Abobo les actions engagées par leur maire pour moderniser la commune.

Le festival Ripop Africa 3X3 est à sa 3e édition. Il sera meublé de plusieurs activités, selon Bamba Malick. Il s'agit, entre autres, d'un panel, des échanges, des rencontres B2B, des compétitions sportives.