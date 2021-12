Cote d'Ivoire: Distinction - 509 agents de la Compagnie ivoirienne d'électricité décorés

Les anciens agents de la compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) ont été décorés, le vendredi 10 décembre 2021, au Centre des métiers de l'électricité à Bingerville.

Les récipiendaires dont l'ancienneté allait de quinze à la trentaine d'années de service étaient au nombre de 509. 117 d'entre eux ont reçu la médaille grand or, 137 l'or, 89 celle de vermeil et 166 pour la médaille d'argent, selon le temps passé au sein de l'entreprise.

Après avoir épinglé une quarantaine de ces insignes au nom du Président de la République, Adama Kamara ministre de l'emploi et de la protection sociale a félicité ces braves travailleurs. " Je vous félicite pour toutes ces années consacrées à la Cie. Cette distinction est la preuve de votre engagement et surtout de votre probité au travail. Portez vos insignes avec fierté et continuez d'être de bons exemples pour vos cadets ", a déclaré le ministre. Avant d'attribuer son satisfecit à André Kacou Martin et Amadou Bakayoko respectivement président du conseil d'administration et directeur général (Dg) de cette compagnie.

Et ce, pour leur vision managériale ayant aidé à hisser l'entreprise au rang des plus importantes de la sous-région. " Motion spéciale à vous pour vos efforts en faveur du rayonnement de cette entreprise. Par vos actions, vous vous êtes inscrits dans la vision du président Alassane Ouattara qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent ", a fait remarquer l'émissaire du gouvernement. Au nom de la société, le Dg Amadou Bakayoko a quant à lui exprimé leur infinie gratitude au ministre pour son soutien et sa sollicitude à leur endroit. " Merci monsieur le ministre pour l'honneur que vous nous faites d'être des nôtres ", a-t-il indiqué en substance. Non sans omettre de féliciter à son tour ses collaborateurs dont il a tenu à saluer le mérite et la fidélité.

Au nom des récipiendaires, Madame Fanta Bamba a exprimé leur gratitude au Chef de l'Etat ainsi qu'à leur hiérarchie pour cette distinction qui constitue un geste motivateur susceptible d'encourager les agents à donner davantage le meilleur d'eux-mêmes selon la porte-parole.

Rappelons que depuis 1995 année d'instauration de cette cérémonie de distinction, ce sont au total 7354 agents de la Cie qui ont été décorés, aux dires d'André-Marie Kaczmarek directeur du centre des métiers de l'électricité.