Maroc: L'occupant marocain à l'origine de la confrontation dans la zone d'El-Guerguerat

- Le Secrétaire général du Front Polisario, le Président sahraoui Brahim Ghali, a indiqué, dimanche au camp de refugiés sahraouis de Dakhla, que l'occupant marocain, en agressant des civils sahraouis, était à l'origine du déclenchement de la confrontation dans la zone d'El-Guerguerat.

S'exprimant en ouverture des travaux du 9ème congrès de l'Union général des travailleurs sahraouis (UGTSARIO), M. Ghali a affirmé que "l'occupant marocain est à l'origine du déclenchement de la confrontation armée dans la région, non seulement par ses pratiques coloniales visant à tenter de légitimer l'occupation armée, mais aussi par la violation de l'accord de cessez-le-feu avec la partie sahraouie, en agressant des civils sahraouis sans défense et en occupant de nouveaux territoires sahraouis dans la zone d'El-Guerguerat le 13 novembre 2020".

Pour le Président sahraoui, "la paix et la stabilité ne sont possibles dans la région, sans une application de la légalité internationale, à travers la charte des Nations Unies et l'Acte constitutif de l'Union africaine, permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit imprescriptible et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance et au respect des frontières héritées à l'indépendance".

Le 9ème congrès de l'UGTSARIO se tient dans une conjoncture particulière de la lutte du peuple sahraoui, avec notamment la reprise de la lutte armée, a ajouté M. Ghali, soulignant que les travailleurs sahraouis occupent une place importante et jouent un rôle pivot dans l'histoire de la résistance nationale sahraouie.

"Les travailleurs sahraouis ont rejoint la lutte armée, sans hésitation, à l'intérieur du pays et depuis l'étranger, et ont adhéré aux rangs de l'Armée de libération sahraouie, aux côtés d'autres catégories de la société", a rappelé le Président Ghali, soulignant qu'ils ont été de tous les combats et ont consentis de grands sacrifices pour la patrie, faisant de nombreux martyrs, à l'exemple du Chahid Zine Mebirik Ali Fal dont ce 9ème congrès porte le nom.

Le Président sahraoui a saisi l'opportunité pour se recueillir à la mémoire des martyrs de la cause nationale, "à leur tête le Chahid de la liberté et de la dignité, El-Ouali Mustapha Sayed, et le Président chahid Mohamed Abdelaziz".

Il a rappelé, par ailleurs, à la communauté internationale, notamment le Secrétariat général de l'ONU, le Conseil de sécurité, et les organisations internationales défendant les droits de l'Homme, à l'instar des Croix et Croissant Rouges internationaux, sa responsabilité et devoir de protection des civils sans défense, citant ce qu'ont enduré la militante Sultana Khaya et sa famille comme pratiques odieuses et ignobles allant jusqu'aux exactions, viol, torture, humiliation et séquestration.

Pour M. Brahim Ghali, l'occupant marocain viole les droits humains au Sahara Occidental occupé, au vu et au su de l'organisation des Nations unies représentée par la mission onusienne pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso), et pratique toute sorte de restrictions, de répression et de violations des droits de l'Homme.

Au terme de son intervention, le Président sahraoui a exprimé ses remerciements aux délégations participantes au 9ème congrès de l'UGTSARIO, portant ainsi des quatre coins du monde un message de paix et de solidarité avec les travailleurs sahraouis.