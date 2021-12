Algérie: Arrestation à Laghouat de 14 individus activant pour le compte de l'organisation terroriste "Rachad"

Alger — Les services de Sûreté nationale, représentés par la Sûreté de wilaya de Laghouat ont arrêté, cette semaine, 14 individus activant pour le compte de l'organisation terroriste "Rachad".

Ces individus "diffusaient par le moyen d'applications et de plateformes numériques, des infox susceptibles de porter atteinte à l'intérêt national, en faisant l'apologie d'actes terroristes, en appelant au rassemblement et en portant atteinte à l'ordre et à la sécurité publics", note dimanche un communiqué du dispositif sécuritaire.

Ont été saisis, auprès des éléments du réseau terroriste, "des copies de leurs écrits provocateurs, des ordinateurs, des téléphones portables, des supports électroniques ainsi qu'un appareil photo numérique", en sus de "récépissés de montants de 289 millions de centimes".

Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été traduits devant le procureur de la République pour "délit de diffusion et de publication de fausses informations à même d'entamer la sécurité et l'ordre publics, réception de fonds de l'intérieur du pays et de l'étranger de la part de sources suspectes afin de mener des actions en mesure d'attenter à la sécurité de l'Etat et à la stabilité des institutions, et incitation au rassemblement non armé", conclut la même source.