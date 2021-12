Algérie: 113 mds de DA pour le parachèvement du programme de développement de la wilaya de Khenchela

Alger — Le Gouvernement a mobilisé, lors de sa réunion tenue dimanche à Khenchela, sous la présidence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, une enveloppe financière de plus de 113 milliards de DA en vue de la mise en œuvre du programme complémentaire de développement de cette wilaya.

"Il a été procédé lors de cette réunion à la définition d'un portefeuille de projets dans le cadre du programme de développement décidé par le Président de la République et dont la mise en œuvre nécessite 113,305 mds de DA", précise un communiqué des services du Premier ministre.

Cette enveloppe comprend 59 mds de DA destinés aux nouvelles opérations à inscrire, outre 52,76 mds de DA pour les opérations qui devraient être dégelées et 1,54 mds de DA en vue de la restructuration du programme en cours (Habitat).

Ce programme qui s'étale sur 3 ans (2021, 2022 et 2023) sera mis en œuvre "exclusivement" par le biais de l'Outil de réalisation national, ajoute le communiqué.

Le programme concerne les projets prioritaires dans les secteurs suivants: les Travaux publics, les Transports, les Ressources en eau, l'Industrie, la Santé, l'Habitat, le Tourisme, l'Agriculture, l'Environnement, le Commerce, l'Energie, la Culture, les Moudjahidine, la Jeunesse et les Sports.

Pour ce qui est des Travaux publics, le programme compte neuf (9) projets à savoir la réalisation du dédoublement de la Route nationale n 32 qui relie El Mahmal à Ouled Rechache sur une distance de 18 km, l'étude et la réalisation d'un ouvrage d'art sur le chemin communal n 07 (Oued Chaâbat El Maleh), la réalisation d'un ouvrage d'art sur le Chemin communal n 20 (Kouloue El tourab), la réalisation de la rocade de la ville de Khenchela dans la partie sud ouest (20 km), une autre rocade de la ville de Khenchela dans la partie sud ouest (deuxième tronçon), réalisation d'une route reliant El-Ogla, Larbaa et Bounekar sur 12 km et la modernisation et la consolidation du chemin de wilaya (CW) 08 reliant Chechar, Siar et El-Meita sur 66 km.

Le programme prévoit également la réalisation de la route reliant la route nationale (RN) 83 à Chaabat Yaala au niveau du CW 09 sur 35 km.

Dans le secteur des transports, le projet de réalisation d'une ligne ferroviaire entre Khenchela et Ain Beida (wilaya d'Oum El Bouaghi) sur une distance de 50 km, a été inscrit.

Quant au secteur des Ressources en eau, il est prévu la mise en œuvre de six projets relatifs à la réalisation et équipement d'une station de traitement des eaux usées à Chechar, la réalisation et équipement d'une station d'épuration des eaux usées à Babar, le renouvellement et extension des réseaux d'alimentation en eau potable à travers la wilaya et augmentation des capacités de stockage, l'étude, le suivi et la réalisation des travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable de la ville de Khenchela, la réalisation d'un barrage à Oued Lazreg, ainsi que la réalisation, équipement et électrification de 4.000 mètres linéaires de puits à travers la wilaya.

Pour soutenir l'activité agricole dans la wilaya, il a été décidé le dégel de l'aménagement de neuf (9) surfaces agricoles dans le sud de Khenchela (18.000 hectares), en sus du renforcement de l'électrification agricole sur 100 km, la généralisation de l'électrification à partir d'énergie solaire par la mise à disposition de panneaux photovoltaïques, ainsi que l'étude et réalisation de 1.000 km de réseau électrique de basse et moyenne tensions.

La même source ajouté que des qu'il sera procédé à la réalisation de pistes agricoles sur une distance de 100 km, à l'aménagement et la réalisation de pistes agricoles améliorées et aménagement des pistes existantes, avec programmation d'une étude, suivi et réalisation de quatre (4) unités de stockage d'une capacité totale de 180.000 quintaux.

Dans le secteur de l'industrie, il sera procédé à la mise en oeuvre de trois projets relatifs à l'étude et réalisation d'une zone d'activité à Baghaï 2, à l'étude, réhabilitation et réalisation de quatre (4) zones d'activité dans les communes d'El-Mahmal, Aïn Touila, M'toussa et Chehar, ainsi qu'à Etude et réalisation de cinq (5) mini-zones d'activités (10 hectares chacune) destinées aux jeunes porteurs de projets.

En ce qui concerne la santé, le Gouvernement a programmé des projets d'étude pour la réalisation d'une polyclinique à Belkitane, l'acquisition d'un appareil d'IRM au profit de l'Hôpital de Kais, ainsi que l'acquisition de douze (12) ambulances à travers la wilaya.

Vu les atouts touristiques de la wilaya, le Gouvernement a programmé l'aménagement des zones d'expansion touristique (ZET) de Hammam Salhine, l'étude et le réaménagement de la station thermale de Hammam Leknif (commune de Baghaï), l'étude, la réalisation et l'équipement d'un centre d'estampillage de tapis à Babar, et l'étude et la réalisation des travaux d'aménagement de la station climatique à Chelia.

Dans le secteur de la Culture, le gouvernement a prévu la réalisation et l'équipement d'une bibliothèque rurale à Yabous, la réalisation et l'équipement d'une bibliothèque rurale à Msara et la réalisation d'un musée de la tapisserie à Babar.

Dans le secteur des Moudjahidine, il sera procédé à l'aménagement et à l'expansion du Complexe historique et culturel de la wilaya de Khenchela et à l'aménagement du centre de repos de Hammam Salhine.

Dans le secteur de l'Environnement, le programme prévoit l'élargissement du centre d'enfouissement technique (CET) de Baghaï, l'étude et la réalisation d'un centre de tri au niveau du CET de Baghaï, l'étude et la réalisation d'un CET Intercommunal à Kais, l'éradication des décharges anarchiques au niveau de 21 communes, l'étude et la réalisation d'un centre de fabrication d'engrais et l'acquisition de bennes pour le tri des déchets ménagers.

Dans le secteur de la Jeunesse et des Sports, le programme prévoit l'entretien et le réaménagement des infrastructures sportives et la réalisation de 30 stades de proximité.

Dans le secteur de l'Habitat, il a été décidé l'octroi de 700 aides à l'habitat rural et l'inscription de 300 unités de logement social (LPL).

De plus, le programme prévoit, dans le secteur de l'Energie, le renforcement du raccordement en gaz naturel, et, dans le secteur du Commerce, l'étude, la réalisation et l'équipement du marché de gros de la pomme (CSGCL).

Par ailleurs, dans le cadre de la valorisation des investissements publics accomplis dans cette wilaya, les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et des Ressources en eau ont été chargés d'assurer l'encadrement de la gestion collective des infrastructures hydriques réalisées, notamment au niveau des surfaces agricoles, au profit de 1800 bénéficiaires.