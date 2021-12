Maroc: Bougie artisanale - Le magasin phare Nour Bougie fait peau neuve à Marrakech

Marrakech — Situé au cœur du quartier industriel Sidi Ghanem à Marrakech, le magasin phare Nour Bougie a totalement repensé son showroom pour pouvoir accueillir les professionnels et les passionnés de la bougie artisanale dans un merveilleux univers de créativité, offrant à la bougie tous ses mérites et créant un havre des plus belles senteurs de notre beau Maroc et du monde.

Dans un style alliant modernité et tradition dans une symbiose inouïe, un loft a été conçu au style industriel en utilisant à la fois des matériaux nobles (bois, cuir...) et des métaux (acier, aluminium...) pour concevoir le nouveau showroom Nour Bougie, qui expose des œuvres totalement inspirées du patrimoine artisanal et culturel du Royaume et parfaitement adaptées aux dernières tendances de l'art de vivre, au niveau international.

"Grâce aux travaux de rénovation imaginés par notre métier et menés par l'architecte Said El Malouli, nous avons donné une nouvelle vie, une nouvelle identité visuelle et une touche de jeunesse à notre showroom, qui a su développer, durant plus de dix-huit ans de métier, un solide savoir-faire dans la création de bougies aussi originales que créatives", a expliqué Mme Ilham Glaoui, Directrice générale de Nour Bougie, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d'information en continu de la MAP.

"L'enjeu pour l'entreprise étant de garder, mais aussi honorer l'image de marque de l'artisanat marocain, tant au niveau national qu'international", a-t-elle souligné, faisant savoir que les artisans de Nour Bougie sont "reconnus par leur expérience et savoir-faire, des artistes d'âme, des mains généreuses et créatives, des honorables gardiens de l'art du Hand-Made Marocain".

Mme Glaoui a, par ailleurs, tenu à souligner l'intérêt porté par Nour Bougie à l'économie sociale et solidaire, en veillant à offrir l'opportunité de travail et à encourager les coopératives féminines, de différents métiers (le tissage, le tapis, la tresse de raphia, la poterie, la porcelaine, etc... ), ainsi qu'à organiser des actions solidaires en faveur de plusieurs associations, notamment El Amal, El Karam, l'Association EL Firdaous et La Ligue Marocaine pour La Protection de l'Enfance.

Pour sa part, M. Said El Malouli, l'architecte qui a mené les travaux de rénovation, a relevé qu'il a opté pour des matériaux nobles (bois, cuir... ) afin d'insuffler au showroom une touche artisanale, qui traduit la vocation traditionnelle et ancestrale de ce métier qui fait l'éloge du talent de l'artisan marocain.

"Nous avons opté pour des couleurs vives et des formes bien prononcées qui respirent la quiétude, à l'image de ces bougies qui inspirent la lumière, la chaleur et la quiétude. Même pas allumées, ces bougies imprègnent la pièce d'une délicate odeur et du plaisir des beaux jours ", a-t-il dit.

Fabriquant de bougies artisanales, l'entreprise familiale se considère parmi les promoteurs ambassadeurs de cet art millénaire dans la mesure où, elle veille toujours sur la pratique traditionnelle à façonner la matière première manuellement, avec des matériaux et outils traditionnels pour aboutir à un produit 100% "hand made".

Cette touche artistique manuelle insufflée par l'artisan induit forcément une délicate imperfection, mais rend l'objet plus "vivant", à empreinte témoin d'émotions et de ressentis.

Au sein de ses ateliers de production, et dans la pure tradition artisanale, la paraffine est fondue dans de grands fûts. Elle est ensuite coulée dans des moules de différentes tailles et formes avec incorporation des teintes. Dans ce mélange aux parfums naturels provenant principalement du Maroc, les ouvrières y placent les mèches manuellement, une à une.

Après séchage, et grâce au traitement sur plaque chauffée, les bougies se parent alors de motifs et de socles en bois, en cuivre, en cuir ou en maillechort ciselés par les mains de talentueux artisans. En vedette, le verre à cire végétale parfumée et son habillage en différents motifs, sans oublier les autres contenants toupies, poires, bols ou tajines en maillechort ornés de pompons de différentes couleurs...

Sensible à la protection de l'environnement, Nour Bougie a adopté très tôt une démarche écoresponsable lors du processus de fabrication, à travers l'utilisation de matières 100% naturelles, telles que la cire végétale ou encore les mèches en coton entièrement biodégradables et ne dégageant pas de substances toxiques.

Un domaine où la bougie règne en toute splendeur. Honneur à l'art et à la créativité de l'artisan. Harmonie des couleurs, luxe, raffinement et glamour.