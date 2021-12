Algérie: Coupe arabe de la FIFA-2021 - Les "Verts" à caractère donnent rendez-vous au Qatar en demies

Alger — Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe de la Fifa-2021, au bout d'un match irrespirable samedi soir face au Maroc (2-2, aux t.a.b : 5-3) au stade Al-Janoub de Doha, l'équipe nationale A' de football a montré son caractère, en venant à bout d'une équipe marocaine, qui surfait pourtant sur une longue série d'invincibilité.

Solidaires, volontaires, et courageux, les "Verts" ont réussi l'exploit d'atteindre le dernier carré de cette compétition arabe, pour la première fois de leur histoire en trois participations.

En 1988, pour sa première participation à cette compétition, disputée en Jordanie, l'Algérie qui s'était présentée avec l'équipe universitaire, avait été éliminée dès le premier tour, terminant 3e du groupe 2, derrière la Jordanie et la Syrie.

Dix ans plus tard, l'équipe nationale effectuait son retour sur la scène arabe, à l'occasion de la 7e édition au Qatar. Les Algériens avaient connu la même désillusion, en quittant le tournoi dès la phase de groupes.

Face au Maroc, samedi à Doha, les coéquipiers de Yacine Brahimi ont tenu la dragée haute aux "Lions de l'Atlas", dont l'homogénéité et la cohésion constituent leur point fort, eux qui sont les doubles détenteurs du Championnat d'Afrique des nations CHAN, réservé aux joueurs locaux, en 2018 et 2020.

Réussissant à mener au score à deux reprises, l'équipe nationale a certes été souvent rattrapée, mais a montré son caractère, faisant jeu égal face au Maroc, qui a été poussé jusqu'à la séance fatidique des tirs au but.

Quelques jours après un match poussif face à l'Egypte (1-1), en clôture de la phase de poule, l'équipe nationale s'est rachetée cette fois-ci, en montrant notamment plus de régularité dans le jeu, tout au long des 120 minutes de la partie.

Belaïli est passé par là

Convoqué exceptionnellement pour disputer cette Coupe arabe, au même titre que d'autres joueurs de l'équipe première, à l'image du portier Raïs M'bolhi, ou encore l'attaquant Baghdad Bounedjah, l'ailier gauche Youcef Belaïli, a encore une fois prouvé qu'il restait incontestablement le meilleur joueur de l'équipe nationale.

Véritable poison pour les défenses adverses, l'enfant prodige d'Oran a de nouveau gratifié assistance et téléspectateurs d'un but venu d'ailleurs, considéré déjà comme l'un des plus beaux de l'histoire du football algérien.

Avant d'inscrire son but stratosphérique, Belaïli a d'abord poussé la défense marocaine vers la faute, en obtenant un penalty en seconde période (62e), transformé par Yacine Brahimi, l'autre satisfaction ce tournoi.

Dans les prolongations, le N.10 des "Verts" a trompé la vigilance du gardien de but marocain Zniti, d'une incroyable frappe lobée des 40 mètres, avec un sublime enchaînement contrôle de la poitrine. Ce but, qui entre déjà dans la légende, postule d'ores déjà au Prix Puskas l'année prochaine, du plus beau but, décerné par la Fifa.

Durant la série des tirs au buts, le gardien de but Raïs M'bolhi s'est montré décisif en arrêtant le quatrième tir marocain d'El-Berkaoui, avant que le jeune défenseur central Mohamed Amine Tougaï ne parvienne, grâce à un sang-froid, à transformer le dernier tir qui a propulsé les "Verts" en demi-finales.

Formé au RC Kouba, Tougaï (21 ans) est également l'autre révélation de cette Coupe arabe, et peut prétendre à une place dans le groupe de l'équipe première, en vue de la CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février).

La belle qualification des "Verts" a été fêtée à travers l'ensemble du territoire national, à coups de klaxons et de cortèges de voitures, avec l'emblème national à la main.

Les supporters algériens ont sillonné les grandes artères des villes aux quatre coins du pays, pour non seulement exprimer leur fierté et leur joie, mais soutenir cette équipe montée en un laps de temps court.

L'Algérie donne rendez-vous ainsi au Qatar, pays organisateur, en demi-finale, prévue mercredi au stade Al-Thumama (20h00), alors que l'Egypte défiera la Tunisie, dans un derby nord-africaine palpitant, au stade Ras Abu Aboud (16h00).