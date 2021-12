Algérie: La langue arabe a les potentialités pour devenir leader dans le domaine de la science

Tiaret — Le président du Haut Conseil de la langue arabe, Salah Belaïd, a affirmé, dimanche à Tiaret, que "la langue arabe a les potentialités pour devenir leader dans les domaines de la science et de la connaissance par l'exploitation des découvertes de l'intelligence artificielle".

L'orateur a indiqué, à l'ouverture d'une rencontre internationale sur le thème "Langue arabe : paris et perspectives", que cette langue "a toutes les potentialités et capacités pour être la première langue mondiale dans les domaines de la science, de la connaissance, de l'intelligence artificielle et de bénéficier de la numérisation et de la technologie".

Lors de cette rencontre, organisée par l'université "Ibn Khaldoun" de Tiaret, le président du Haut conseil de la langue arabe a souligné que "ce qui est attendu aujourd'hui des chercheurs, des étudiants et tous ceux qui s'intéressent au développement de la langue arabe et de son intégration dans le système de numérisation et de l'intelligence artificiel est de raviver leur esprit d'initiative et de redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif".

A cet égard, il a mis l'accent sur "la nécessité d'une intégration entre les langues et l'exploitation du facteur commun entre elles pour les insérer dans le monde de la numérisation sans pour autant abandonner l'identité qui lui est associée". Dans ce contexte, il a rappelé que l'Algérie est parmi les premiers pays à relancer le mois de la langue arabe, qui fait l'objet d'une grande attention de la part du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

De son côté, le doyen de la faculté des lettres et des langues, le Pr. Abdelkader Zerrouki, a salué les efforts du HCLA pour développer la langue arabe et à en faire une partie active de la culture mondiale.

Cette rencontre à laquelle ont participé des professeurs de nombreux pays arabes et étrangers, s'est articulée autour de trois thèmes "la langue arabe à l'ère de la mondialisation", "la didactique de la langue arabe" et "l'enrichissement linguistique français de la civilisation arabe".

Le président du HCLA a visité, samedi, le siège de l'Association El-Aman pour la prise en charge et l'éducation des orphelins dans la commune de Sougueur. Il a également supervisé l'ouverture de la semaine culturelle de la langue arabe. Il a salué l'intérêt de cette association pour le développement de la langue arabe à travers des programmes et projets lancés sur le terrain, visant à restaurer le rôle de la langue arabe comme récipiendaire de la culture et du savoir.