Sénégal: Energie - L'Etat va "minorer" les retards d'exécution des projets d'exploitation et de production

Dakar — Le ministère du Pétrole et des Energies a déclaré samedi avoir élaboré une "stratégie" pour "minorer les inévitables retards" d'exécution de ses projets d'exploitation et de production d'énergie.

Cette mesure concerne aussi ses initiatives visant à renforcer le mix énergétique et l'accès universel à l'électricité, a assuré Sophie Gladima, la ministre chargée de ce département ministériel.

"La pandémie de Covid-19 a fortement perturbé le rythme d'exécution des projets d'électrification, notamment au cours de l'année 2020", a signalé Mme Gladima lorsque les députés examinaient le budget prévu pour son ministère en 2022.

Elle rappelle que les partenaires financiers de l'Etat ont promis en avril dernier d'investir plus de 700 milliards de francs CFA au cours des prochaines années, au Sénégal, pour l'accès de tous les Sénégalais à l'électricité.

Les engagements financiers ont été pris lors d'une table ronde du ministère du Pétrole et des Energies.

"Avec la hausse généralisée des prix de l'énergie, celui du prix du baril de pétrole notamment, la subvention à l'énergie estimée à 150 milliards de francs CFA sera réajustée", a assuré Sophie Gladima.

L'Assemblée nationale a adopté le budget prévu en 2022 pour le ministère du Pétrole et des Energies.

Les autorisations d'engagement dudit ministère s'élèvent à 817 milliards 883 millions 384 mille 320 francs CFA, les crédits de paiement étant de 231 milliards 953 millions 586 mille 343, avec une hausse de 22 milliards sur le montant alloué en 2021 à cette rubrique.

Le budget du Pétrole et des Energies est structuré en quatre programmes, à savoir le pilotage, la gestion et la coordination administrative, l'électrification rurale et les énergies renouvelables, la sécurisation et l'approvisionnement en hydrocarbures et combustibles domestiques, et l'optimisation du système d'offre d'électricité.