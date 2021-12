Cote d'Ivoire: Résilience aux changements climatiques - Un nouveau programme au profit du secteur agricole lancé

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le Programme national changements climatiques (Pncc), a organisé, le 7 décembre, au Plateau, un atelier d'échange sur le programme Scala en Côte d'Ivoire.

Scala est un plan d'appui aux actions climatiques transformatrices dans le secteur de l'agriculture et globalement de l'utilisation des terres visant à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à accroître les absorptions, à renforcer la résilience et la capacité d'adaptation au changement climatique dans les pays où il est mis en œuvre.

Ce programme qui entame sa phase pilote permettra donc à la Côte d'Ivoire d'intensifier ses efforts d'atténuation et d'adaptation dans les domaines de l'agriculture et l'utilisation des terres. Le lancement s'est fait en présence de représentants des ministères techniques, d'institutions internationales, d'experts et du secteur privé.

Notons par ailleurs que le programme Scala bénéficie d'un financement du ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Conservation de la nature et de la Sécurité nucléaire qui s'élève à 20 millions d'euros soit un peu plus de 13 milliards de F Cfa sur la période 2020-2025. Il concerne globalement 12 pays répartis entre l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine. Sa mise en œuvre est assurée par le Pnud et la Fao.