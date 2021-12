Cote d'Ivoire: Recherches océanologiques - Une cinquantaine de travaux de recherche effectués ces cinq dernières années

Le Centre de Recherches Océanologiques (Cro) s'est montré très dynamiques ces cinq dernières années. Il a produit notamment, une cinquantaine de travaux de recherche sur trois grandes thématiques.

A savoir : " Environnement, fonctionnement et usage des milieux aquatiques ", " Biodiversité, pêche et socio-économie des ressources halieutiques " et " Aquaculture". Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de son programme quinquennal 2015-2019. C'est ce qui ressort du séminaire scientifique sur l'environnement, la biodiversité et la production des ressources aquatiques, organisé du 24 au 26 novembre 2021, dans ses locaux, au Port autonome d'Abidjan, par ledit centre.

A l'occasion, le directeur général de la recherche et de l'innovation, Professeur Konaté Souleymane était représenté par le Dr Messoum Francis Gustave, sous-directeur de la programmation de la Recherche. Il a exhorté les chercheurs à travailler davantage pour consolider la position du Cro et l'étendre à des horizons plus vastes. Il a encouragé les participants, au nombre desquels des enseignants-chercheurs des universités, des chercheurs d'instituts et centres de recherche, à la rigueur et la vigilance telles qu'exige la crédibilité des résultats des travaux de recherche.

Pour sa part, le directeur du Centre de Recherches Océanologiques, Dr Bamba Siaka Barthélemy, a souligné que le Cro, établissement public à caractère administratif, a pour missions d'effectuer des recherches nécessaires à la connaissance de l'environnement aquatique en vue de sa préservation et à la mise en œuvre d'une gestion rationnelle des ressources aquatiques naturelles. Il a aussi indiqué que c'est justement, à ce titre que sa structure a mis en place en 2015, le programme quinquennal de recherche dont les résultats ont été exposés sur trois jours par les chercheurs du centre.

Faisant le point des travaux par thématique, Dr Blé Melecony Célestin, directeur de recherche, par ailleurs président du comité scientifique du séminaire, a regroupé les acquis en quatre centres d'intérêts, relatifs aux domaines de l'environnement marin ; de l'environnement lagunaire ; de la pêche et de la gestion des ressources halieutiques ; et enfin de l'aquaculture.

Il a indiqué que ces résultats de recherche ont permis l'acquisition de connaissances scientifiques sur l'érosion côtière; l'état sanitaire des écosystèmes aquatiques, l'évaluation des stocks halieutiques et le potentiel aquacole des poissons autochtones constituent des outils d'aide à la prise de décisions par les gouvernants dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la gestion rationnelle des ressources en eau et de la pêche, ainsi que le développement de l'aquaculture.