Cote d'Ivoire: Relance d'activités économiques - Des organisations associatives à Bouaké reçoivent des appuis de Giz/ComCashew des soulage

Une délégation du Giz/ComCashew, conduite par sa conseillère technique du secteur privé, Raïssa Fatim Diomandé, a procédé, mardi 7 décembre 2021, à la remise de dons à l'association des femmes de forgerons de Bena, ainsi qu'aux associations d'agriculteurs d'anacarde de Bouaké.

Cette remise de dons s'inscrit dans le cadre du projet " Revenu décent dans les cultures arboricoles ". Il est né suite à un constat de l'instabilité économique des petits agriculteurs qui constituent la grande majorité des 400 millions de personnes vivant de produits agricoles dans le monde mais qui, malheureusement, demeurent dans la pauvreté.

Ces dons sont composés de 50 ruches, 20 tenues, 20 paires de gants, 20 brosses à abeilles, 20 seaux à couvercle, 4 chaudières, 20 tamis, 20 désoperculateurs, 20 enfumoirs, 20 lèves-cadres et manuels d'apprentissage. S'exprimant au nom de la directrice exécutive du Giz/ComCashew, Raïssa Fatim Diomandé a affirmé que ces dons visent à encourager les femmes à se lancer dans la pratique de l'apiculture en vue d'accroitre leurs revenus.

Car si l'on en croit la conseillère technique du secteur privé, le constat qui a été fait est que la pollinisation permet d'avoir plus de fruits et du miel qu'elles pourront vendre pour augmenter leurs revenus. " Les résultats de l'étude du Giz/ComCashew ont montré que dans certains pays comme le Bénin, les producteurs de cajou qui ont intégré l'apiculture ont enregistré une croissance de 200% de leur rendement par rapport aux producteurs n'ayant pas d'abeilles dans leurs plantations ", a-t-elle révélé.

Pour leur part, les associations d'agriculteurs d'anacarde, au nombre de 22, ont reçu leurs dons composés de 1600 machettes, 4000 ficelles et 22 tronçonneuses, dans les locaux de la société Cajooma de Bouaké. Leurs dons s'inscrivent dans le cadre du projet " Covid Fund ". On ne le dira jamais assez, la Covid a eu des impacts négatifs dans plusieurs secteurs dont la filière anacarde avec comme conséquence l'absence de clients et de financements qui a entrainé une pauvreté au niveau des producteurs. Tout en espérant que les bénéficiaires en feront bon usage, Raïssa Fatim Diomandé s'est dit persuadée que cela aura une valeur ajoutée dans leurs activités. " Ainsi, nous aurons une amélioration de votre productivité et par ricochet de vos revenus ", a-t-elle indiqué.

Les porte-paroles des différents bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier leur bienfaiteur qui est la Giz/ComCashew. Aussi, comme il leur a été recommandé, ils ont pris l'engagement d'en faire bon usage, afin que chacun des membres de l'association voit sa situation financière s'améliorer.

Notons que ces différents dons ont bénéficié d'un financement du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (Bmz), en coopération avec Fairtrade et Rewe, ainsi que plusieurs autres partenaires nationaux tels que le Conseil coton et anacarde (Cca) et l'Anader.