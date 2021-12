Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence à l'Université virtuelle - Gueu Arthur remporte le grand prix Kalou Bonaventure

L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) a célébré le 2 décembre, ses meilleurs étudiants à l'occasion de la Journée de l'excellence et de promotion de l'étudiant dans le numérique (Jepen).

Pour le professeur Koné Tiémoman, directeur général de l'Uvci, il s'agit de féliciter les étudiants qui, malgré un modèle novateur, se sont distingués dans leurs spécialités respectives. L'étudiant Gueu Arthur qui a obtenu une moyenne annuelle de 17,87 avec la mention très bien, a remporté le grand prix Kalou Bonaventure. Le prix Bakayoko Ly-Ramata, pour encourager la gent féminine, est revenu à Kouadio Marie Blandine.

Cette cérémonie donne l'occasion de célébrer le mérite universitaire en permettant de récompenser les meilleurs étudiants inscrits dans les différentes spécialités de la filière Informatique et sciences du numérique que sont : les bases de données, la communication digitale, développement d'applications et e-services, e-commerce et marketing digital, multimédia et arts numériques, réseaux et sécurité informatique.

A cet effet, c'est une quarantaine d'étudiants qui ont été primés en Licence 1 et 2, à l'occasion de cette 4e édition. Kalou Bonaventure, ex-footballeur professionnel et actuel maire de Vavoua, par ailleurs parrain de la cérémonie, a félicité les étudiants qui ont fait preuve de dynamisme et courage dans un modèle parfois mal compris par certains. " Il faut être résilient et proactif. Car, le succès réside dans la difficulté. C'est une vraie fierté pour moi d'être le parrain de cette promotion. Avec vous, l'Uvci pourra être un indicateur de solutions pour impulser le développement dans les villes de l'intérieur, spécialement celle de Vavoua ", s'est réjoui l'ex-footballeur international.

La représentante des lauréats, Kouamé Ange Océane, s'est dit honorée pour ces récompenses et pour l'initiative. Avant d'ajouter ceci : " Il n'est pas facile de travailler dans un environnement virtuel, mais grâce à nos encadreurs, cela a été possible ". Cette cérémonie a enregistré en plus de Kalou Bonaventure, la présence d'une autre ancienne gloire du football ivoirien, Alain Gouaméné qui lui, a prodigué des conseils d'encouragement. La Jepen marque la fin de la quinzaine du numérique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire.