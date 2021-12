Cote d'Ivoire: Investissement - 290 millions de FCfa pour booster l'attractivité du marché financier régional

Faire de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa) un espace attractif et sécurisé pour un financement durable des économies de l'Union ; contribuer à attirer des investisseurs régionaux et internationaux vers un marché visible.

Ce sont, entre autres, les objectifs de la signature de la lettre d'entente qui a eu lieu, le 8 décembre, au Plateau, entre le Conseil d'épargne publique et des marchés financiers de l'Umoa (Crepmf-Umoa) et Emerging Africa Infrastructure Fund (Eaif), membre du Private infrastructure developpment group (Pidg). Ce partenariat conclu lors d'une visioconférence entre dans le cadre d'une subvention d'assistance technique aux réformes du marché financier régional.

Cet appui technique de 290 millions de FCfa vise, selon Bandanam Patoki, président du Crepmf, à faire la promotion d'un marché de capitaux dans la zone et à renforcer les capacités des agents du Crepmf. Saluant l'aboutissement de ce partenariat, Bandanam Patoki estime qu'il permettra de consolider la position du marché financier régional dans le dispositif général d'accompagnement des économies de l'Union.

Tout en remerciant les partenaires pour leur appui, il a fait un bref parcours du marché financier. " Au cours des trois dernières années, le marché financier a été fortement sollicité du fait, en partie, des besoins sociaux et d'investissements en infrastructures engendrées par la crise sanitaire de la Covid-19. Les ressources mobilisées ont connu une évolution moyenne annuelle de 20%, entre 2018 et 2021, pour un montant de 1 700 milliards projetés à fin décembre. Les émissions souveraines sont encore dominantes puisqu'elles représentent plus de 80% des fonds levés sur le marché, ces trois dernières années ", a-t-il détaillé.

Quant à Roland Janssens, directeur de l'Eaif, qui s'est exprimé par visioconférence, il s'est félicité de la collaboration entre sa structure et le Crepmf. "Vous avez un marché fiable qui a le potentiel pour croître (...) au bénéfice de l'intérêt général de la région et des investisseurs locaux et étrangers", a expliqué Roland Janssens. Le secrétaire général du Crepmf, Ripert Bossoukpé, lui, s'est réjoui de voir concrétiser cette assistance technique qui traduit la confiance des partenaires techniques et financiers dans les acquis et potentialités du marché sous-régional ouest-africain et de contribuer à son attractivité.