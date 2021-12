Sénégal: Ministère des Mines et de la Géologie - Le budget 2022 fixé à 7.534.6702 FCFA

L'Assemblée nationale a adopté le 11 décembre dernier, le budget 2022 du ministère des Mines et de la Géologie. Il est évalué à la somme de 7.534.6702 FCfa. Il est structuré en trois programmes : les mines, la géologie et le pilotage, la coordination et la gestion administrative.

En termes de perspectives pour l'exercice de 2022, le ministre Oumar Sarr a annoncé la mise en place d'un service géologique national qui permettra à son avis, une meilleure connaissance de notre patrimoine géologique, à travers un système efficient d'acquisition, de traitement, d'interprétation et de diffusion des données géo-scientifiques.

Il a ajouté que son département envisage également d'apporter sa contribution à travers la rationalisation des ressources financières de manière efficiente et transparente, l'optimisation et le partage équitable des retombées issues de l'exploitation minière. Il entend faire du secteur minier et géologique un important apport pour l'économie sénégalaise.