Afrique de l'Ouest: Anniversaire de ses 60 ans - Macky Sall fêté à Abuja par ses homologues de la CEDEAO

En prélude à l'ouverture de la 60e session du Sommet des chefs d'État de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) réunis à Abuja (Nigeria), ce dimanche 12 décembre, le Président Macky Sall arrivé la veille en début de soirée, a été agréablement surpris par ses pairs qui, au cours d'un dîner, lui ont lui ont souhaité un joyeux anniversaire à l'occasion de ses 60 ans, en coupant un imposant gâteau en son honneur.

Parmi eux, Le chef de l'Etat, Macky Sall, qui préside aux destinées du Sénégal depuis le 25 mars 2012, est né le 11 décembre 1961 à Fatick dont il fut le maire de 2009 à son accession à la magistrature suprême. Homme politique et homme d'Etat, il a eu à occuper auparavant plusieurs fonctions politiques et administratives au sein de l'appareil d'Etat et du parti démocratique sénégalais (Pds) qu'il quittera pour créer sa propre formation politique, l'Alliance pour la république (Apr).

Co-président du Forum de coopération Chine Afrique (Foca), il s'apprête à assurer la présidence de l'Union africaine en 2022.

Le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de la Sspp " Le Soleil " souhaite au chef de l'Etat joyeux anniversaire, longévité et pleine réussite dans sa mission pour un Sénégal émergent dans la paix et la stabilité sociale.