Sénégal: " Guirlande de lumière sur Makéda ", roman de l'écrivaine Lobé NDIAYE

opinion

" Il y a un pari à tenir que, dans son prochain roman, il y en aura, si Dieu lui prête vie, Lobé Ndiaye manifestera le grand talent qui dort en elle et qui ne demande qu'à se déployer " dit notre Maître, Professeur Amadou Ly, dans sa préface du premier roman de Lobé Ndiaye, intitulé Une perle en éclats.

Ce pari, Lobé Ndiaye l'a tenu en déployant effectivement ce " grand talent " dans son second roman, Sirènes de la Nuit, où, selon toujours le Maître, elle pratique la " brachylogie " en choisissant de restreindre son roman à très peu de pages, grâce à ses talents de réalisatrice.

Le pari est également tenu dans ce troisième roman de l'auteure, Guirlande de lumière sur Makéda. Dans ce nouveau récit, Lobé Ndiaye invite le lecteur dans son " univers romanesque au cœur de la littérature ". Et, en bon disciple toujours fidèle aux recommandations du Maître, elle décide cette fois-ci de mieux s'ouvrir " à l'environnement physique où vivent ses personnages ", avec ses couleurs, ses odeurs, etc., pour surtout complexifier son récit, lui donner chair et substance, et conférer davantage de réalité à sa fiction. Elle tente de se défaire, avec beaucoup d'efforts, de sa casquette de réalisatrice en délaissant un peu " le travelling avant plan large " pour s'en tenir " à un zoom et à un plan moyen, pour mieux imprégner son lecteur des réalités (bruits, odeurs, couleurs, sentiments) du milieu social ".

Toujours en prise directe et quotidienne avec les réalités de la société, Lobé Ndiaye aborde dans ce troisième roman des sujets très denses. Son lecteur renoue avec le cadre physique de son récit dominé par la mer. Ce cadre, qui demeure constant dans son œuvre, est le même que celui de ses deux premiers romans et il traduit également les états d'âmes de l'héroïne Nabila, une princesse doublée d'une musicienne, et habitée par un désir irrépressible de justice et de liberté. Nabila est à la quête inlassable d'une Guirlande de lumière, objet qu'elle poursuit et qu'elle obtient au bout de rudes épreuves.

Elle compte auréoler Makéda, son lieu de naissance, de cette guirlande de lumière. Makéda, est une île jumelle d'une autre île, " Néré ". De par son emploi métaphorique et ses topoï, l'île de Makéda représente " un microcosme isolé, monde clos qui est tantôt attractif et volontaire, tantôt répulsif et contraint. ". Son aspect " répulsif et contraint " fait de Makéda un théâtre de l'esclavage et de la traite négrière, un " entrepôt d'esclaves noirs en partance vers les colonies insulaires ".

Lobé Ndiaye recrée ainsi l'histoire de l'esclavage à travers les réminiscences de son héroïne Nabila qui l'apprend de son père, d'où le rôle fondamental de la transmission. La mémoire de l'esclavage jaillit ainsi de l'œuvre et suscite moult questions " À quoi sert le pouvoir si c'est pour anéantir l'autre ? Tous les hommes ne sont-ils pas libres et égaux sur terre ? À quoi sert le pouvoir si c'est pour assujettir, humilier et dominer ? ". La cité mythique de Makéda est le cadre également d'un autre fléau, plus actuel, qui mine la société : l'émigration clandestine. Si autrefois, leurs ancêtres refusaient d'embarquer dans les bateaux des négriers en préférant plonger et mourir dans l'océan, la vie et la liberté étant indissociables pour eux, les jeunes de Makéda seraient, par contre, " prêts à sacrifier leur vie en prenant de frêles pirogues pour aller vers un présumé eldorado ".

L'île de Makéda est un royaume, un territoire à régime monarchique dirigé par un roi dictateur qui finit par céder le trône à son beau-fils, père de l'héroïne, la princesse Nabila qui va à son tour être intronisée. Sous le règne de Nabila éclate une guerre meurtrière entre Makéda et l'île jumelle de Néré. Cette partie du récit est l'occasion pour la romancière, fille d'un ancien officier militaire, colonel de l'armée de terre sénégalaise par ailleurs, de mettre en scène tous les aspects de la guerre, de l'art du combat au maniement des armes. C'est le lieu aussi pour elle de réhabiliter la femme autour de la figure de la princesse guerrière Nabila, une véritable amazone, donnant ainsi à son récit une dimension épique et mythique. Cet aspect mythopoïétique apparaît surtout dans la narration de la légende de la kora, un instrument de musique dont excellent Nabila et ses parents, et qui replonge le lecteur dans l'épopée de Soundjata Keita.

La mise en scène du récit oral signe la pertinence de la scénographie des littératures africaines postcoloniales dans lesquelles s'inscrit l'œuvre de Lobé Ndiaye. Dans Guirlande de lumière sur Makéda, la transmission de la mémoire, le récit oral sont chargés de légitimer l'énonciation historique. La romancière traduit, à travers cette pratique, son idéal d'une parole africaine traditionnelle authentique, mais aussi sa volonté de réhabilitation du patrimoine culturel et historique africain.

Dans son roman, Lobé Ndiaye dénonce le mariage précoce dans le même temps où, comme hantée par l'actualité du moment, elle met en scène également la " mystérieuse maladie pandémie " qui décime presque Néré l'île jumelle de Makéda. Cette maladie qui va aussi se propager dans l'île de Makéda trouve fort heureusement un remède et redonne espoir à la population, permettant désormais à une Guirlande de lumière de relier à jamais les deux îles jumelles par une guirlande de lumière. Elle donne au roman une atmosphère incomparable, plongeant le lecteur dans l'histoire d'un récit souvent mystérieux. La construction de cette guirlande de lumière, symbole de la paix, de la justice et de la liberté, est l'apanage de la jeunesse, qui a un rôle important à jouer pour éradiquer beaucoup de maux qui gangrènent la société.

Lobé Ndiaye, dans Guirlande de lumière sur Makéda, produit un roman majeur par la qualité de l'écriture, par l'originalité et la pertinence des thèmes. Ce troisième roman participe, de manière éclatante, au rayonnement de la littérature sénégalaise féminine.

Professeur Coudy KANE,

Enseignante -chercheure

Université Cheikh Anta Diop de Dakar