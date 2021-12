Algérie: Texte intégral de la résolution finale de la 45e Eucoco

Las Palmas — La 45e conférence de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui qui s'est déroulée les 10 et 11 décembre a adopté une résolution finale dont voici le texte intégral:

La 45e conférence de l'EUCOCO pour soutenir la lutte du peuple sahraoui pour exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination et à l'indépendance s'est tenue du 10 au 11 décembre 2021 à Las Palmas, îles Canaries, Espagne.

La conférence de cette année s'est déroulée à un moment particulier marqué par la crise sanitaire du COVID19 qui a imposé certaines limites organisationnelles, comme l'obligation de limiter le nombre de participants.

Ainsi, 210 personnes représentant des gouvernements, des institutions parlementaires, des associations, des comités de soutien au peuple sahraoui en présence d'une importante délégation sahraouie, présidée par le Premier ministre sahraoui, M. Bouchraya Bayoune , qui a pu participer à la conférence et diriger différents ateliers.

Fait important : ce 45e EUCOCO s'est déroulé dans un contexte de retour à la guerre. Après près de trente ans de processus de paix inachevé, après l'agression marocaine du 13 novembre 2020, le peuple sahraoui a été contraint de se défendre contre cette agression en reprenant sa lutte armée.

La Conférence rend hommage et exprime son soutien aux courageux combattants de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) qui, au péril de leur vie, affrontent quotidiennement une armée d'occupation marocaine dotée des armes de destruction les plus sophistiquées. Il salue également la résistance héroïque du peuple sahraoui qui se trouve dans les camps de réfugiés, dans les territoires occupés, dans la diaspora et souhaite exprimer sa profonde solidarité et rendre hommage au combat acharné mené par Sultana Khaya et sa famille, combat qui est devenu un symbole de la résistance des Sahraouis dans les territoires occupés.

La Conférence salue la position de l'Algérie pour son soutien ferme, persistant et multiforme au peuple sahraoui. L'Algérie, apportant aux réfugiés soins, éducation et sécurité, soutenant leurs revendications légitimes d'autodétermination et d'indépendance. A cette occasion il condamne les agressions et provocations marocaines à son encontre et dénonce le crime commis par l'armée marocaine contre les commerçants algériens qui transitaient par le territoire sahraoui.

La Conférence salue la position de l'Union africaine et reste convaincue qu'en tant qu'organisation régionale, elle peut agir pour amener ses deux pays membres à la table des négociations, à savoir : la République sahraouie et le Royaume du Maroc pour résoudre le conflit et mettre fin au colonialisme en Afrique.

La Conférence EUCOCO célèbre les succès remportés par la cause sahraouie au niveau des plus hautes instances judiciaires de l'Union européenne, notamment les derniers arrêts de la Cour du 29 septembre 2021, qui ont clairement annulé les accords entre l'UE et le Maroc confirmant, une fois en outre, le fait que le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts et séparés et qu'aucun accord ne peut inclure le territoire sahraoui sans le consentement de son peuple et de son représentant unique et légitime, le Front POLISARIO .

La Conférence dénonce l'attitude des pays de l'Union européenne qui ont décidé de faire appel du verdict du Tribunal général dans lequel ils expriment leur intention de prolonger le pillage des ressources sahraouies et de prolonger, de facto, le drame du peuple sahraoui.

La Conférence appelle l'Espagne à dénoncer les accords de Madrid du 14 novembre 1975 qui ont permis au Royaume du Maroc d'envahir le Sahara occidental, provoquant le drame du peuple sahraoui. L'Espagne, ayant été à l'origine de ce drame, doit changer de politique et aider le peuple sahraoui, valorisant son combat et les institutions qu'il a choisies, optant pour la reconnaissance du Front POLISARIO et de la République sahraouie.

La Conférence dénonce la France qui privilégie le soutien du Maroc dans son aventure coloniale. Membre permanent du Conseil de sécurité, ce pays doit cesser ses actions au sein du Conseil de sécurité, qui contribuent à l'enlisement du processus de paix depuis 30 ans.

La Conférence appelle le peuple marocain à dénoncer la nouvelle association entre Israël et le Maroc et leur alliance qui viole les droits du peuple sahraoui et du peuple frère de Palestine.

La Conférence appelle le Secrétaire Général des Nations Unies M. Antonio Guterres et Mme Michelle Bachelet, Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, à assumer leur responsabilité, notamment celle qui permet au peuple sahraoui de se déterminer librement comme tous les peuples soumis à la domination coloniale, préserver les droits humains gravement et systématiquement violés par le Maroc dans les territoires occupés et sauvegarder les richesses et les ressources naturelles des Sahraouis dont le pillage effréné compromet l'avenir des générations sahraouies.

Les participants aux travaux de cette 45ème Conférence de Solidarité avec le peuple sahraoui ont été organisés à travers quatre ateliers qui couvrent quatre champs d'action. Atelier "Politique et communication", Atelier "Droits de l'Homme", Atelier "Consolidation de l'Etat sahraoui", Atelier "ressources naturelles".

Au cours de leurs travaux, les participants ont élaboré une feuille de route détaillée pour l'année 2022 et ont décidé chacun de mettre en place un comité de suivi qui assurera, au sein de la Task Force, la mise en œuvre des décisions adoptées lors de la Conférence.

Les rapports des quatre ateliers seront lus à la fin de la Conférence et seront joints à la présente résolution.

Les participants à cette 45ème Conférence de Solidarité, conscients de la nouvelle situation qui a suivi la rupture du cessez-le-feu, expriment, plus que jamais, leur soutien inconditionnel au peuple sahraoui et au Front POLISARIO dans leur lutte de libération nationale, convaincus que la Stabilité au Nord de l'Afrique ne peut se faire en bafouant la légalité internationale, en éliminant un peuple qui lutte courageusement pour sa libération et en faisant prévaloir le droit de la force sur la force du droit.

Le temps du colonialisme doit être éliminé à jamais des relations entre les nations et la dernière colonie d'Afrique doit pouvoir jouir sans délai de son indépendance.

La 45e EUCOCO souhaite exprimer un profond hommage à l'île de La Palma, dévastée par le volcan et exprime sa gratitude aux autorités canariennes pour leur soutien à l'organisation de cette Conférence. Ainsi que le comité d'organisation de cette 45ème édition de l'EUCOCO.

La 45e EUCOCO décide que la prochaine 46e conférence EUCOCO se tiendra en Allemagne.

Vive la solidarité, vive le Front POLISARIO et que triomphe la lutte de libération nationale du peuple sahraoui.