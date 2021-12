Congo-Kinshasa: Infrastructures - Signature de l'avenant au contrat de construction du port en eaux profondes de Banana

Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a présidé, le 11 décembre dernier, à la Cité de l'Union africaine, la signature du contrat de concession pour la construction du port en eaux profondes de Banana entre l'Etat congolais et le groupe DP World, spécialisé dans la construction et la gestion des ports.

L'avenant au contrat de construction du port en eaux profondes de Banana a été signé en 2017, entre l'Etat congolais et le groupe DP World des Émirats arabes unis.

Sur demande du président de la République, le contrat initial a été revu et corrigé après un peu plus d'une année de négociations entre l'Etat congolais et les entrepreneurs emirati. Le nouveau contrat est " gagnant-gagnant", car il préserve les intérêts des deux parties, a précisé le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, devant les deux parties au cours d'une brève cérémonie retransmise en direct à la télévision nationale.

Par parallélisme de forme, le contrat révisité a été signé pour le compte de l'Etat congolais par la ministre du portefeuille, Adèle Kayinda; le ministre des Finances, Nicolas Kazadi; le vice-ministre du Budget ainsi que le ministre des Transports et Désenclavement , Chérubin Okende.

Pour le compte de DP World, le document a été signé par Sultan Ahmed, le chairman du groupe DP World et Suhail Al Banna, le CEO de DP World. Cela s'est passé en présence de se Khalifa Shaheen Al Marar, ministre d'Etat des Emirats arabes unis, chargé de la Coopération.

La signature de ce contrat donne le départ pour le début effectif des travaux de construction de cette mega infrastructure dès janvier 2022. Devant la presse, le ministre Chérubin Okende a indiqué que la construction du port de Banana va, non seulement, créer des emplois mais aussi et surtout booster l'économie congolaise à travers l'augmentation du flux du commerce international.

Pour sa part, le chairman de DP World a précisé que son groupe est très enchanté d'entreprendre ce grand projet au bénéfice de la République démocratique du Congo (RDC).

Spécialisé dans la construction, gestion et maintenance des grands ports, DP World compte à son actif plus de quatre-vingt ports internationaux. Cette expertise la place au troisième rang mondial. Le contrat qui lie la RDC au groupe emirati DP World est aussi le fruit des négociations directes entre le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo et le gouvernement des Émirats arabes unis, actionnaire unique de DP World.

La mise en oeuvre effective de ce projet ayant connu plusieurs fois de prolongations à cause des divergences de vue entre les deux parties contractantes a l'avantage de faciliter si non d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et divers États du continent, mais aussi, de permettre l'intégration économique régionale. A noter que ce projet avait été initialement signé en 2017, mais arrivé au pouvoir, le président Félix Tshisekedi s'est imposé pour la renégociation de certaines de ses clauses, afin d'en faire une affaire gagnant-gagnant pour les deux parties. Ce qui explique la signature de l'avenant sus-évoqué. Le coût du projet est de 1,3 milliard de dollars américains. La première pierre, pour le démarrage des travaux, sera posée le 2 janvier 2022. D'ici-là, les appels d'offres seront lancés.