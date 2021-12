Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Évolutions et mutations de l'État en République du Congo" de Juste Désiré Mondélé

Préfacé par le Pr Placide Moudoudou et paru à l'Harmattan, l'essai " Évolutions et mutations de l'État en République du Congo ", à vocation pédagogique, présente les résultats des recherches du processus de l'évolution et des mutations de l'État dans ce pays.

Résultante d'une recherche documentaire menée à la fois en tant que fils du Congo et acteur politique, l'essai de Juste Désiré Mondélé livre un point de vue après examen préalable des espaces et structures politiques précoloniaux mettant ensuite en évidence les grands traits de la colonisation dans la contrée.

Il en ressort une présentation structurée en trois parties menant à la compréhension de l'évolution politique et économique du Congo depuis la période précoloniale jusqu'à nos jours.

La première partie aborde la structuration sociopolitique du Congo ancien, de l'époque précoloniale à l'époque coloniale. La deuxième partie se penche sur les formes de l'État et de l'économie suivant les évolutions idéologiques que le pays a connues. La troisième partie traite de l'organisation administrative territoriale et de la gouvernance électorale en République du Congo.

Déjà auteur de l'essai " Enjeux et perspectives - Diversification économique au Congo-Brazzaville ", Juste Désiré Mondélé est né en 1971 à Brazzaville. Il est diplômé en sciences politiques et titulaire d'un DESS de gestion à l'UPEC, Paris. En tant qu'homme politique et économiste, il est le conseiller spécial du président de la République, chargé des questions politiques, expert à la commission économique des Nations unies pour l'Afrique centrale, ancien élu municipal de la ville de Brazzaville, député et Grand officier dans l'ordre du Mérite congolais.

Date de publication : 7 décembre 2021

Broché - format : 15,5 x 24 cm - 328 pages

ISBN : 978-2-343-24698-7

EAN13 : 9782343246987

EAN PDF : 9782140197758

Livre papier : 34 €