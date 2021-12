Congo-Brazzaville: Sécurité publique - Soixante-six policiers achèvent leur formation de commissaire

Le ministre de la Sécurité et de l'Ordre public, Raymond Zéphirin Mboulou, a patronné, le 11 décembre à Brazzaville, la cérémonie de clôture du quatrième cours des soixante-six commissaires de police, en présence des responsables du commandement de la police, de la gendarmerie et des responsables des autres écoles des Forces armées congolaises.

Le ministre de la Sécurité et de l'Ordre public a relevé, dans son discours de circonstance, la nécessité pour l'Etat de former les cadres afin d'avoir une administration publique compétitive. Raymond Zéphirin Mboulou a rappelé aux nouveaux commissaires les multiples défis qui les attendent sur le double plan sécuritaire, notamment la montée du banditisme au niveau des grandes villes congolaises et les proportions inquiétantes que prend le terrorisme au niveau mondial.

Par ailleurs, le ministre a exhorté les nouveaux commissaires à travailler davantage dans le strict respect des orientations définies par le président de la République lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2020. Il a félicité les élèves commissaires ainsi que leurs encadreurs et les a invités à être dignes de l'honneur qui leur est fait.

De son côté, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de police, le colonel Jean Roger Kouni-Okogna, a rappelé à l'assistance la mission fondamentale de son établissement avant d'insister sur les devoirs et obligations d'un commissaire de police. Il est revenu lui également sur les orientations du chef de l'Etat à la force publique lors du dernier réveillon d'armes et a attiré, en outre, l'attention des promus sur le maintien de la sécurité et de l'ordre public.

Prenant la parole à leur tour, les élèves commissaires, par l'entremise de l'un d'entre eux, ont remercié toutes les personnes physiques et morales qui ont contribué à la réussite de ce quatrième cours qui a duré six mois. Ils se sont félicités du fait que l'Etat place la formation au centre de la marche de l'administration publique.

Les nouveaux commissaires de police ont pris l'engagement de servir loyalement la nation dans la stricte application des enseignements reçus lors de la formation. Notons que cette quatrième promotion est baptisée du nom du défunt colonel Faustin Jean François Ekomban. Le major de cette promotion s'appelle Abel Simplice Okamba qui a obtenu la moyenne de 16,57.