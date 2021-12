Congo-Kinshasa: Kinshasa Mboka ya Masano 3 - Lydia Design donne la lumière à la mode congolaise à l'hôtel Memling

La plus grande messe de la mode Kinoise aura lieu ce dimanche 12 décembre 2021 à l'hôtel Memling à Kinshasa.

Le festival " Kinshasa Mboka ya Masano" qui entame sa 3ème édition reste un grand rendez-vous spécial où les amoureux et adeptes de l'art vestimentaire se rencontrent et découvrent les génies créations de la mode locale dans toute sa dimension. Mme Lydia Nsambayi, patron de la marque LYDIA DESIGN et initiatrice de ce festival consacré à la mode, a tenu une conférence de presse, dans la capitale pour fixer la lanterne sur le bien-fondé de ce projet culturel.

Pour elle, le concept "Kinshasa Mboka ya Masano" est doit être compris comme une meilleure opportunité pour honorer les jeunes stylistes et modélistes congolais émergents qui ne ménagent aucun effort pour promouvoir et valoriser leurs créations inspirées et très originales.

"Equality and covid -19 work challenge" est le thème de cette saison 2021

Pour Lydia Nsambayi, cette thématique relève d'une pertinence rationnelle dans la mesure où elle appelle à une réflexion sur l'avenir de la mode et permet aux stylistes et modélistes, mannequins professionnels, designers et autres acteurs de partager leurs expériences par rapport à la pandémie de COVID qui a quasiment frappé de plein fouet le secteur de la mode en RDC.

Signalons que Festival "Kinshasa Mboka ya Masano" a pour objectif de promouvoir les réalisations des stylistes congolais, de défendre leurs intérêts en les conciliant avec le respect de leurs devoirs, et, enfin, de recréer et de valoriser la mode congolaise partout au monde.

Défilé de mode avec des mannequins professionnels congolais, exposition des nouvelles collections de couture made in Congo Démocratique, la vente aux enchères des collections prêt à porter et spectacles de danse et musique sont les activités dominantes de cette édition du Festival " Kinshasa Mboka ya Masano".

Il faut noter que la jeune chanteuse Sarah LULA est choisie Ambassadrice de cette 3ème édition du festival. Cette étoile montante de la musique congolaise va également agrémenter la soirée de gala qui s'annonce époustouflante à l'Hôtel Memling. "Ma mission, c'est de porter plus haut la mode congolaise qui est notre identité vestimentaire. Je serai fière d'être habillé en collection made in DRC sur scène. Merci aux organisateurs qui ont porté leur choix sur moi et je pense qu'étant qu'artiste j'ai le devoir de promouvoir nos marques de couture", a déclaré Sarah LULA lors de la conférence de presse.

Au cours de cette soirée de gala, il sera également question pour la maison "Lydia Design" et la Fondation Young Molato de décerner le trophée de meilleur styliste de l'année aux jeune créateurs de la mode.