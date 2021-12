Congo-Kinshasa: Des raisons de soutenir les institutions de la République - FPAU - Laurent Batumona mobilise des foules pour la victoire de Félix Tshisekedi en 2023

Des actions sociales menées par le Président de la République affichent une détermination de rompre avec la mauvaise gouvernance. L'Etat de droit a conduit les congolais à connaitre ses droits et savoir les revendiquer.

Avec la gratuité de l'enseignement de base, plus de cinq millions d'enfants fréquentent l'école. L'insécurité de plus de vingt ans est en train d'être maitrisée avec l'Etat de siège dans l'Est de la RDC. La corruption et détournement de deniers publics sont dissuadés. La liste n'est pas exhaustive. Ce sont les raisons qui ont poussé les Honorables Laurent Batumona et Elysé Bokumuana à faire comprendre à leur base les raisons de soutenir Félix Tshisekedi dans ses actions.

La taille de la mobilisation des foules du 4 décembre 2023 était un premier critère majeur de réussite qui a démontré que la population est derrière celui qui est en mesure de lui apporter de solutions concrètes à ses préoccupations sociales. L'Honorable Laurent Batumona a affirmé : "La JOURNEE PATRIOTIQUE", est un appel de FPAU au soutien des institutions de notre pays, lesquelles bénéficient de la confiance de notre peuple qui expérimente au jour le jour le fruit de l'engagement patriotique inédit de la part du Président de la République, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Chef de l'Etat".

Les partis politiques, mouvements associatifs et personnalités politiques que regroupent les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS "FPAU", et leurs combattants s'étaient amassés à leur siège du boulevard Triomphal pour apporter un message de soutien aux Institutions de la République. Un message d'espoir a été lancé.

Il a été question de rassurer la population que l'alternance obtenue au prix des grands sacrifices alimentés par le credo "Le peuple d'abord", constitue pour l'ensemble des institutions de la République un fil conducteur de l'engagement du Président de la République Félix Tshisekedi à faire face aux défis multiples et variés afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Dans l'ordre des priorités, affirme la Coordination des FPAU, furent notamment l'Etat de droit, la justice, la gratuité de l'enseignement de base, la sécurité, le social, la diplomatie et l'économie. Malheureusement, cet optimisme de favoriser l'harmonie et la cohabitation pacifique et l'espoir de remobiliser la nation au travail de la reconstruction n'a pas été suivi.

"Dans la vision de bannir la corruption érigée en mode de gestion et l'impunité qui était au centre de la destruction d'un Etat de droit, gage de la bonne gouvernance n'a pas été vu de bonne œil par nos partenaires politiques de la coalition gouvernementale. Notamment, par le FCC qui a multiplié des crises, des blocages et des dysfonctionnements des institutions au motif d'un appétit vorace du pouvoir pour 2023", a déclaré le coordonnateur général des Fpau.

Il a fallu un moment de rupture avec la coalition, pour que les FPAU se sentent mobiliser à voler de leurs propres ailes en appuyant mordicus les actions sociales du Chef de l'Etat afin de sortir le peuple congolais de la souffrance. Les FPAU, à cet effet, ont senti la nécessité de rassembler les forces, dans l'unité, pour trouver un lieu où réfléchir ensemble afin d'exprimer leur révolte contre le système injuste mis en place par leurs partenaires politiques.

Soutenir les actions phares de Félix Tshisekedi

Les FPAU ont démontré que les actions sociales phares menées par le Président de la République sont au départ la mesure salutaire de la gratuité de l'enseignement de base. Le Président de la République a permis à plus de 5 millions d'enfants à travers la République à accéder gratuitement à l'enseignement de base pour que demain, ces enfants puissent acquérir des connaissances et devenir l'élite de demain. Les constructions des écoles est un signe précurseur pour permettre aux écoliers d'étudier dans des infrastructures scolaires viables.

Sur le plan sécuritaire, les Fpau ont saisi la circonstance pour exprimer leur compassion envers les compatriotes de l'Est de la RDC : "Les Fpau soutiennent le gouvernement congolais ainsi que les Fardc engagées dans le combat pour l'éradication de l'insécurité à l'Est à travers l'Etat de siège dont le résultat inspire confiance, aujourd'hui, où nos compatriotes de cette partie du pays peuvent vaquer à leurs occupations bien qu'il faille renforcer les mesures pour étendre ce résultat dans les coins où il règne encore l'insécurité".

Le social, pour elles, c'est aussi la lutte contre la corruption érigée il y a belle lurette comme mode de gouvernance. Pour rétablir un Etat de droit, la lutte contre la corruption a permis à l'IGF de hausser le ton et de dissuader les détourneurs de deniers publics. Cette action soutenue par les Fpau a conduit, selon l'honorable Batumona, à la stabilisation du cadre macroéconomique induite par la bonne gouvernance des finances publiques justifiant aussi la confiance du FMI à la RDC". C'est un motif de satisfaction, a-t-il ajouté, pour le peuple congolais qui voit, avec ces actions, venir l'amélioration des conditions sociales grâce au maintien de la même discipline financière et du combat engagé contre la corruption et le détournement des deniers publics.

Sur ce chapitre du social, il faut relever la construction des cantines dans les camps militaires qui a été précédé par la vente de farine produit à Kanyama Kasese. Déjà, les congolais attendent éminemment l'arrivée de poisson chinchard qui sera vendu à un prix à la portée de toutes les bourses. S'agissant de transport aérien, indique-t-on aux FPAU, Félix Tshisekedi a permis, actuellement, aux congolais de se déplacer par avion avec le rabais du prix du billet d'avion.

Sur la tension salariale des fonctionnaires, des militaires et de la Police Nationale congolaise y compris les enseignants, s'améliore. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a lancé le mécanisme de santé universelle dans le but d'épargner le portefeuille des parents à accéder aux soins de santé primaire. Les infrastructures routières sont en bonne place parmi les actions sociales du Chef de l'Etat. Les travaux en cours à travers le pays démontrent à suffisance la volonté de Félix Tshisekedi de rompre avec ce cauchemar.

Halte à la démagogie puérile !

C'est en ce moment où les efforts sont fournis pour assouplir la situation sociale de la population que certains dirigeants politiques de ce pays utilisent la rhétorique pour attirer l'attention de la population pour appuyer leurs propres intérêts. Les mots et expressions alors vantés et typiques tels que marches, bloc des nationalistes, dérive dictatoriale, servent savamment pour s'attirer de la sympathie du peuple en le maintenant dans l'ignorance et la misère. Les FPAU disent halte à cette méthode. Cette hypocrisie est évidente, puisque, en même temps ils cachent de grosses sommes d'argent dans les banques à l'étranger.

Pour casser cet élan infernal, les FPAU ont félicité : "l'action gouvernementale sous l'impulsion du Président Félix Tshisekedi qui, par lui-même avec une diplomatie agissante signe le retour de la RDC autour de la table des grandes nations dirigeantes du monde grâce à la stabilité des institutions du pays, laquelle justifie également le renouement des relations et l'ouverture de la RDC au reste du monde".

Les FPAU partant de ses premiers objectifs de conquérir le pouvoir, en soutien au candidat Félix TSHISEKEDI, tiennent à résoudre les problèmes de la population en soutenant les actions sociales du Chef de l'Etat loin de verbiage démagogique.

Que les FPAU prennent conscience

Consciente de leurs responsabilités, les FPAU ont été créées pour résoudre les problèmes de la population congolaise. Une initiative louable puisque la vision sociale du Chef de l'Etat, autour de l'Union Sacrée de la Nation, est une valeur qui constitue une source très puissante pour le développement de la RDC. Les FPAU, pour le moment ont un rôle important à jouer, a souligné l'honorable Batumona, et il est nécessaire qu'elles en prennent conscience. Le géant meeting organisé le 4 décembre dernier a façonné une identité charismatique.