Congo-Kinshasa: A l'occasion de son jour d'anniversaire - 82 ans de vie sur terre, Me Placide Yoko Yakembe honoré par sa progéniture

Les anniversaires sont généralement des occasions les plus exceptionnelles que remarquables dans la vie des hommes. 1939-2021, Me Placide Yoko Yakembe a totalisé 82 ans de vie sur la terre des hommes le dimanche 12 décembre 2021.

A cette occasion, une fête lui a été organisée par ses enfants, petits enfants et sa famille à l'espace Lomami dans la commune de Lingwala, pour célébrer cette journée de significations sans homonymie et de rendre gloire au créateur pour son amour à l'égard de son serviteur.

Le leadership ne se discute pas, il ne se leurre pas non plus, il se mérite. Le grand Leader Songye, selon ceux qui le connaissent, est non seulement un cavalier très solidaire, mais aussi et surtout un homme au cœur très ouvert et de générosité sans mesure. Né à TSHOFA, le 12 décembre 1939, l'octogénaire Placide Yoko, Président du Conseil d'administration de la Regideso a passé la soirée de dimanche 12 décembre 2021 dans une ambiance festive incommensurable, devant familles, amis et connaissances qui ont rehaussé de leur présence pour prouver leur amour au grand notable Songye, sous les timbres musicales de l'orchestre Songye, qui du reste a su chambarder la soirée avec des morceaux de musique qui ne laissaient résister personne. Pour le reste de temps sur terre, longévité, santé, paix, amour et toutes les merveilles divines lui sont préférées.