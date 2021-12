Congo-Kinshasa: La libération provisoire de M. Kamerhe a spontanément suscité des réactions multiples à travers notre pays

opinion

En tant que juriste, je pense qu'au lieu de nous borner uniquement sur l'étroitesse des "technicalités" juridiques, nous jouerons un rôle plus utile et plus efficace pour notre pays en expliquant à nos compatriotes les points essentiels, ci-après.

En droit pénal, chaque accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent. A cette fin, chaque accusé est jugé en principe deux fois, i.e. au premier degré (première instance) et au deuxième degré (instance d'appel).

Comme toute accusé, M. Kamerhe a été jugé deux fois; il a été condamné toutes les deux fois; il n'est donc plus présumé être innocent à ce stade de la procédure judiciaire. C'est pourquoi la place normale de toutes les personnes condamnées à des peines de servitude pénale se trouve en prison.

La Cour de Cassation n'est pas un troisième degré de recours. C'est-à-dire, que la Cour de Cassation n'est pas appelé à juger M. Kamerhe pour une troisième fois. Tout ce que la Cour de Cassation est appelé à faire c'est de vérifier que dans son jugement au niveau de la Cour d'Appel, celle-ci a fait une application correcte de la loi aux faits pour lesquels M. Kamerhe a été jugé et condamné. Les juristes savent que le juge en cassation juge le droit et non les faits.

Lorsque la Cour de Cassation reçoit un pourvoi en cassation et le juge fondé, tout ce que la loi l'autorise à faire c'est de "casser" le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel pour que l'accusé soit jugé de nouveau.

La jurisprudence de nombreux pays est pleine de plusieurs instances dans lesquelles certaines affaires pénales connurent plusieurs allers-retours entre la Cour de Cassation et des cours d'appel composées de mêmes juges ou de juges différents.

Les mises en liberté provisoire en matière de cassation sont précisément rarissimes pour trois raisons principales: i) absence de présomption d'innocence à ce stade ultime de la procédure judiciaire; ii) grande possibilité de confirmation des jugements entrepris en cassation; iii) éviter de donner l'impression d'une justice à géométrie variable.

Les conditions d'incarcération favorables dont M. Kamerhe a jouit depuis son inculpation et sa condamnation dûment confirmée en appel, couplées avec les déclarations publiques faites sur son cas par le Président de la République donnent visiblement au peuple l'impression que tout serait mis en œuvre pour noyauter et manipuler la justice de notre pays afin de pouvoir administrer dans le cas d'espèce une justice à la tête du client.

Suite à tout ce qui précède, je voudrais nous proposer au sein de notre Apukin, d'organiser un colloque multidisciplinaire pour discuter de la valeur pédagogique du procès de l'affaire dite des 100 jours pour en évaluer correctement les péripéties depuis son inspection jusqu'à ce jour.

S'il m'est permis de paraphraser Georges Clemenceau qui aurait dit que "la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires", je dirais pour ma part que "l'affaire du procès des 100 jours est une affaire trop sérieuse pour laisser le soin d'en débattre seulement aux juristes.

C'est pourquoi, je propose à notre collègue, le Professeur Sith (qui a lancé un défi à cet égard aux juristes) que nous formions plutôt un comité multidisciplinaire au sein de l'Apukin, pour organiser un colloque scientifique sur cette question d'actualité et d'intérêt national.

Je vois dans cette proposition, une initiative qui nous permettra de démontrer que l'Apukin peut aussi entreprendre autre chose, au-delà de nos revendications salariales qui sont totalement légitimes.

Je prie tous les collègues qui seraient intéressés par ce projet de colloque de se manifester afin que nous œuvrions ensemble pour matérialiser cette proposition.

Merci d'avance à tous ceux qui souhaiteraient s'adjoindre à nous.

Cordialement vôtre,