Maroc: Omar Hilale - L' enregistrement est un mécanisme "fondamental" pour la protection des droits humains des réfugiés et contre l' enrôlement militaire des enfants

En session plénière de l'Assemblée générale de l'ONU

Lors d'une session plénière de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue vendredi sous le thème : " Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe fournis par les organismes des Nations unies, y compris l'assistance économique spéciale ", l'ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale, a affirmé qu'en vertu du droit international humanitaire, l'enregistrement est un instrument " fondamental " de protection contre l'enrôlement militaire des enfants, ainsi que la protection de l'accès aux droits fondamentaux.

Toutes les parties, particulièrement les pays hôtes sont tenues de respecter les dispositions du droit international humanitaire, remplir leurs obligations de protection des civils et garantir l'accès et l'acheminement de l'aide humanitaire à ses véritables destinataires A cette occasion, il a indiqué que toutes les parties, particulièrement les pays hôtes sont tenues de respecter les dispositions du droit international humanitaire, remplir leurs obligations de protection des civils et garantir l'accès et l'acheminement de l'aide humanitaire à ses véritables destinataires. C'est dans ce cadre juridique et humanitaire que s'inscrit l'intervention du diplomate qui a souligné que si le Maroc insiste sur l'importance du recensement et de l'enregistrement des populations des camps de réfugiés à Tindouf, dans le sud algérien, c'est afin de garantir leur protection contre toute instrumentalisation politique et tout détournement de l'aide qui leur est dédiée, tout en soulevant qu'il est " urgent " de réaffirmer la volonté de totalement respecter le droit humanitaire international, les droits de l'Homme et les droits des réfugiés, ainsi que les principes humanitaires et le caractère essentiel de la protection.

" Il est déplorable qu'en 2021, il existe encore des cas flagrants où des populations entières sont séquestrées dans des camps et sont privées de leurs droits les plus fondamentaux, notamment le droit au recensement et à l'enregistrement et le droit au retour librement consenti", s'est-il exclamé, en mettant l'accent sur la responsabilité directe bien " établie et sans équivoque " des pays hôtes des populations réfugiées à l'intérieur de leur territoire.

Par ailleurs, l'ambassadeur a rappelé que le droit international reconnaît " les nombreuses formes de harcèlement subies par les personnes qui ne détiennent aucun papier attestant leur statut ", tout en insistant sur la nécessité impérieuse de renforcer la coordination des acteurs humanitaires visant à " mettre fin à ce type de situation et s'assurer de l'enregistrement de tous les refugiés qui bénéficient de l'assistance humanitaire. D'autant plus que l'enregistrement est un instrument d'identification de ceux qui ont besoin de cette assistance, ainsi qu'un moyen de faciliter l'évaluation et la quantification de leurs besoins ". "Ex-Paribus" : Ce qui se passe depuis des décennies dans les camps de Tindouf en termes d'harcèlement, de répression et d'atrocités implique la responsabilité directe de l'Algérie, parrain du "polisario" Omar Hilale n'a pas manqué, là-dessus, de relever que des rapports internationaux ont bien fait état de situations où le détournement de l'assistance humanitaire s'exerce de manière systématique et ce depuis des décennies avec la complicité du pays hôte (en l'occurrence l'Algérie).

A ce propos, " le Maroc ne le répètera jamais assez, c'est grâce à l'enregistrement, au recensement des populations et à la reddition des comptes qu'on pourra lutter contre le détournement de l'aide humanitaire ", a-t-il souligné.

L'ambassadeur marocain, évoquant l'inquiétude du Secrétaire général des Nations unies au sujet des violations "graves" des droits de l'enfant, a relevé que le Maroc partage ce constat en précisant que plus de 20.000 cas de recrutements, de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, de viols et de violences sexuelles, d'attaques contre des écoles et des hôpitaux et de refus d'accès humanitaires ont été enregistrés l'année écoulée.

"Ces chiffres alarmants nous rappellent malheureusement que les enfants restent parmi les populations les plus vulnérables qui souffrent le plus dans les contextes et urgences humanitaires", a-t-il développé, en ajoutant que "l'enrôlement militaire des enfants est particulièrement élevé dans les situations où l'on refuse au HCR d'exercer son mandat statutaire de recensement dans les camps de réfugiés, et où les enfants apprennent la haine et la guerre, au lieu d'être sur les bancs de l'école et bénéficier de leur droit à l'éducation ".

A cet égard, M. Hilale a affirmé que le Maroc soutient, à toute épreuve, l'Appel à l'action et à l'engagement international renouvelé pour mettre fin et empêcher une fois pour toutes le recrutement et l'utilisation d'enfants d'ici 2025. En outre, il a précisé qu'en droite ligne de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc érige l'action humanitaire en un pilier " fondamental et structurant " de sa politique étrangère.

A ce sujet, il a fait observer que le Royaume du Maroc, conscient de sa responsabilité, s'est toujours mobilisé pour contribuer aux efforts d'assistance aux populations affectées par les situations humanitaires d'urgence, que ce soit pour des raisons de troubles politiques ou de catastrophes naturelles, en rappelant que sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, les Forces armées Royales ont déployé 19 hôpitaux et fourni des millions de services médicaux au profit des populations locales et des réfugiés dans 14 pays au milieu de quatre continents.

D'autre part, le diplomate marocain a mis l'accent, entre autres, sur la nécessité du renforcement de la coordination de l'aide humanitaire et des secours qui doit, insiste-t-il, se faire loin de toute instrumentalisation politique (... ) Parallèlement à ces assises onusiennes, des voix s'élèvent de la part de plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme en Afrique du Nord, a rapporté vendredi la revue italienne " Ex Partibus ", qui " s'inquiètent fortement des violations continues par le " Polisario " des droits humains dans les camps de Tindouf, au sudouest de l'Algérie.

" Ce qui se passe depuis des décennies dans les camps de Tindouf en termes d'harcèlement, de répression et d'atrocités implique la responsabilité directe de l'Algérie, parrain du " Polisario ", a publié le média italien.

L'on ne peut conclure, eu égard à ces autres déclarations officielles et annonces solennelles et aux observations spontanées et rationnelles de médias et analyses, que la culpabilité historique du voisin de l'Est est avérée au grand jour, au régional, continental et international, juridiquement, politiquement et notamment humanitairement.

L'histoire n'est ni sourde ni muette ni amnésique... Elle enregistre et reproduit toujours et toujours...

Rachid Meftah